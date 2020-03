Zelenina by neměla chybět

Nelehkou situaci zažívají zelináři. Během následujících dnů musí učinit rozhodnutí, jak se zachovat v nadcházející sezóně. Pěstování zeleniny je maximálně náročné na lidskou práci.

Lidé zde dlouhodobě chybějí a koronavirus tuto situaci zhoršil na maximum. Firmy pěstující zeleninu ve velké míře využívají zahraniční pracovníky. Pohyb osob ze zahraničí je v podstatě zastaven. Ministerstvo zemědělství hledá řešení, a to například výzvou pro studenty, aby pomohli. Dalším částečným řešením by mohli být zahraniční pracovníci, kterým povolení pobytu končí. Za předpokladu jeho prodloužení by to mohla být pro pěstitele zeleniny pomoc. Doba je hektická, ale skončit s pěstováním zeleniny by pro nás bylo katastrofou. I dnes je třeba v co největší míře zachovat chod země, i když to vyžaduje maximální úsilí, za které všem děkuji.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM