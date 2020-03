Babiš se pasoval do role zachránce, ale…

Každodenní tiskové konference budí dojem, že vláda Andreje Babiše dělá, co může, aby ochránila národ před zhoubou COVID-19. Jsme ubezpečováni o tom, že všechna přijatá opatření byla konzultována s odborníky, že veškeré kroky dělají ministři mnohem rychleji a efektivněji než jejich kolegové z Itálie, že informovanost občanů je dostatečná a další bla bla bla.

Faktem ovšem zůstává, že základní prostředky k ochraně před virem SARS-CoV-2 prostě nejsou a nepomůže ani Hamáčkova (a později i Babišova) omluva a přiznání, že byla situace podceněna, ani jeho prohlášení »já to říkal už dávno, ale Babiš mne neposlouchal«.

Tvrzení, že vláda funguje jako hodinový stroj, dnes věří málokdo, a právě na vládních »tiskovkách« je vidět, že se Babiš pasoval do nové image »zachránce České republiky«.

O existenci nového koronaviru ví celý svět od začátku prosince loňského roku. O tom, že jde o agresivní vir, víme od ledna. Byl tak dostatek času na zajištění dostatečného množství ochranných prostředků nejen pro zdravotníky, ale také pro chronicky nemocné pacienty, kteří jsou na imunosupresivní léčbě nebo musejí dojíždět například na dialýzu. Ostatně fakt, že orgán Bezpečnostní rady státu, Ústřední krizový štáb, byl aktivován až dva týdny po objevu prvního případu nakažení koronavirem v ČR, svědčí o naprosté ignoranci fungujících mechanismů.

Nedalo mi to a kontaktoval jsem krizovou linku ministerstva zdravotnictví s dotazem, jak má postupovat mimopražský pacient s imunosupresivní léčbou, který nemůže být stále zavřený doma, protože musí podstupovat pravidelné lékařské zákroky. Tito pacienti mají uměle potlačenou imunitu, a pokud by byli nakaženi SARS-CoV-2, hrozila by jim smrt.

Odpovědí mi byla rada ušít si látkovou roušku podle návodů, kterých je na sociálních sítích nepřeberné množství(!). Když jsem upozornil na skutečnost, že tato rouška pacienta neochrání, bylo mi sděleno, ať se onen pacient obrátí na svého obvodního lékaře. Jenže obvodní lékaři nejen že nemají respirátory, a mnohdy ani roušky sami pro sebe a svůj personál, ale nemají ani žádné informace, jakým způsobem bude distribuce z Číny dovezených respirátorů probíhat. Vláda totiž ochranné prostředky rozdělí krajům, které sami zváží, kam respirátory doručí.

Epidemie tak připomněla jeden zásadní fakt. Ti, co tvoří HDP, tedy »obyčejní« pracující, nosí povinné nefunkční roušky šité z triček, utěrek a povlečení, zatímco majetní kapitalisté mají spolehlivé respirátory FFP3 dávno doma, protože pro ně nebyl problém je nakoupit v době, kdy se prodávaly za předraženou cenu v řádech tisíců korun za kus. Ostatně vládní poradci pečlivě dbají na to, aby ministři vyšli před televizní kamery pouze v rouškách, protože pokud by se Andrej Babiš objevil s nasazeným respirátorem, jeho image zachránce národa by byla ta tam.

Babišova neupřímná a alibistická omluva »Omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že ve Státních hmotných rezervách je jen 10 tisíc respirátorů, a ne dva miliony«, tak jen potvrzuje, že s tím jeho lidumilstvím to nebude tak žhavé.

Ještěže máme komiky typu Tomáše Halíka, který současný stav porovnal s »bojem Čechů proti sovětské okupaci a proti vládě komunistů« a vyzval národ k víře a pokoře. Alespoň národ český neztrácí smysl pro humor.

Roman ROUN