O »bezpečnostním riziku« a jednom srovnání

Je poučné srovnávat. Vyplatí se to. Tentokrát mám na mysli čtvrteční televizní vystoupení prezidenta Zemana ve stanici Prima a vyjádření údajného kandidáta na budoucího prezidenta republiky generála v. v. Petra Pavla v jedněch internetových novinách šířené na Seznamu.

Miloš Zeman se skutečně projevil jako prezident všech. Promluvil moudře, varoval i dodával naději. Petr Pavel se k této věci nevyjádřil. Zato však k jiné. Prezident poděkoval i čínské straně za dodávky ochrany před nákazou koronavirem a za měřicí přístroje, jež nám pomohou vir rychleji odhalit. Generál varoval před těmito dodávkami. Prý jde o »bezpečnostní riziko«. Nabídl řešení. Měli bychom údajně si sami (?) zajistit chybějící věci. Nekritizoval vládu přímo, jen vyslovil o jejím postupu pochybnosti. Nezmínil se tentokrát o riziku ve stylu Huawei, čímž se snaží americká vláda vytlačit čínskou firmu z trhu, ale naznačil to, že ČLR může svými dodávkami nás vydírat. Stačí, to zřejmě měl na mysli, když v jeden okamžik dodávky přestane dodávat a spojí to s ideologickými podmínkami. Má nás pak tam, kde by nás chtěla mít. Namísto poděkování facka ve stylu pražského magistrátního vedení. Nezmínil se o tom, že ony dodávky však nebudou trvat věčně. Možná měsíc, dva, půl roku. Pak nebude přece čím vydírat. Přitom i jiné státy EU se pokoušejí s Čínou jednat a jednají. I ony nakoupí zboží, jež v současnosti jen Čína v potřebném množství dokáže vyrobit. Kritiku na to však v těchto zemích slyšet není. Nemají tam totiž generála Pavla.

Je jistě nedobré, zvláště v kapitalistickém světě, když jakýkoli výrobek lze koupit pouze u jedné firmy. To se pochopitelně týká i států. Jen málokdo z nás, především z odborníků a řídících pracovníků mohl však předvídat pandemii. Proto všude kolem nás a pochopitelně i u nás nebyly vyráběny např. ochranné roušky ve stamilionech kusů. Pokud by nebyla pandemie, bylo by to ostatně zbytečné. Ani za časů generála Pavla armáda neměla ve skladech takové množství. Vyrobit ho přes noc je nesmysl. To by snad generál jeho kvalit, jenž dokonce byl v jeden čas prvním důstojníkem v NATO, měl vědět. Pokud to neví, je diletant a diletanti by do reálné politiky zasahovat neměli.

Na rozdíl od prezidenta Zemana vstoupil Pavel na tenký led. Zeman děkoval, uklidňoval, dokázal říci slova díků i tolik znevažované Číně, která je na cestě úplně zastavit koronavir. Generál zpochybňoval. Cíleně zaséval zrníčka nenávisti. Nevím, zda to bylo z jeho hlavy. Pokud ano, svědčí to o tom, že jeho nenávist přerostla rozum a reálné hodnocení situace. Je ovšem možné, že šlo o zadání odjinud. Pak bychom si už dnes měli dát otázku, zda takový člověk, jenž při vypjatých situacích nehájí naše národní zájmy a postupuje v zájmu někoho jiného, by měl být brán vůbec vážně. Bylo by totiž tragédií pro nás všechny, kdyby právě on měl jednou zasednout na prezidentský stolec namísto prezidenta Zemana.

Jaroslav KOJZAR