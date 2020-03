Zjištění těchto dnů

Současná krizová situace, která je pro mnoho lidí opravdu náročná (někteří věkem ctihodní senioři mají prý i pocity návratu do dob protektorátu, a dokonce stanného práva, což je nesmírně stresuje), odhaluje v plné síle některá závažná zjištění.

Především se ukazuje, jak důležitý je stát a jeho instituce, vč. státního rozpočtu. Tedy to, co podle logiky hlasatelů trhu bez přívlastků a kapitalismu má odumírat a minimalizovat se, se v krizi vyjeví jako veledůležité. Současně se ukazuje, jak významný je fungující systém veřejného zdravotnictví, k němuž má přístup každý, kdo potřebuje pomoc. Co by za český a dříve československý zdravotnický systém dali v řadě zemí!

Dalším důkazem péče státu o své občany jsou probíhající repatriace Čechů do vlasti. Ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje autobusy i letadla, které se vypravují do Švýcarska, Francie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, na Kanárské ostrovy, do Maroka, Vietnamu a dalších destinací, kde naši občané uvízli. Tahle »legrace« stojí stát velké úsilí i mnoho peněz.

Dalším zjištěním je, že Evropská unie se ukázala v této krizi jako nepoužitelná instituce. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která je původní profesí lékařka (!), po několika dnech uznala, že se svými předchozími výroky spletla a situaci podcenila. Její vyjádření, že nyní už prý všichni pochopili, že opatření, ještě před dvěma třemi týdny znějící jako drastická, jsou nutná, snad značí, že evropským lídrům docvaklo. Dokonce souhlasí s uzavřením vnějších hranic EU. Evropský parlament do léta kvůli koronaviru nezasedne. Kdyby tedy nebylo národních států, kdo by se šířící nákaze, jež nezná hranic, postavil?

Velkou satisfakci zažila včera ČLR. Její letecký speciál se zdravotnickými a ochrannými pomůckami přiletěl na ruzyňské letiště a vítali jej jako papeže nebo amerického prezidenta. Bylo opravdu velmi pikantní sledovat tuto parádu na ČT24. Na letištní plochu najely hasičské vozy a jejich osádky nastoupily do úhledného tvaru. »Obsah letounu« uvítali premiér, ministři a čínský velvyslanec. Zbývalo již jen zahrát státní hymny a vyrolovat červený koberec... Další dodávky z Číny, jež je celosvětovým výrobcem zdravotnických pomůcek typu respirátorů, roušek a testerů na koronavirus, budou následovat. Dnes je do ČR doveze obří letoun Ruslan.

Všichni ti, kteří mají za úkol se strefovat do Číny a jen pranýřovat její problémy, snad protáhnou obličej. Je dobře, že na improvizovaném brífinku na letištní ploše zaznělo poděkování prezidentu Miloši Zemanovi, čínskému velvyslanci (na něhož část politiků a médií v minulých týdnech jen dštila síru) a dalším Čechům, kteří díky svým kontaktům v Číně těmto dodávkám napomohli, resp. je vůbec umožnili, protože o čínské zdravotnické pomůcky probíhá boj.

Proč však roušky a nezbytný zdravotnický materiál tohoto typu nevyrábíme i u nás? A pokud ano, proč ne ve větších objemech? To je také závažné zjištění těchto dnů. Tak jako jsou potraviny strategickou komoditou a žel soběstačnost v zemědělské produkci u nás poklesla, tak strategický charakter mají i tyto nezbytné pomůcky.

Monika HOŘENÍ