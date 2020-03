Ilustrační FOTO - Pixabay

Začala platit přísnější pravidla pro pendlery, potřebují razítka

Od půlnoci začala pro takzvané pendlery platit přísnější pravidla. Přes hranice smějí pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Policie dá razítka na hranicích každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Vláda nová pravidla zavedla kvůli tomu, že někteří lidé režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, zneužívali.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že nově přes hranice "nebude vpuštěn nikdo, kdo kromě potvrzení nebude mít knížku přeshraničního pracovníka". To je list s razítky o každodenním přechodu hranic. Na základě takto nasbíraných údajů se podle Hamáčka ukáže, kdo za hranice skutečně jezdí za prací. Uvedl, že v uplynulých dnech se objevila například falešná potvrzení.

Od pondělí platí v celém Česku zákaz volného pohybu lidí po celé zemi. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stát také zakázal až na výjimky, například kamionovou dopravu, překračování hranic. Pendlerům dal výjimku, mohou zajíždět až sto kilometrů od hranic. Ve středu vláda rozhodla i o zdravotních prohlídkách na hranicích.

Pendleři se také musí připravit na to, že podmínky zpřísní i v okolních státech. Například sousední největší německá země Bavorsko od půlnoci výrazně omezila vycházení. Ven by nově měli lidé chodit jen, když k tomu budou mít pádný důvod. Tím je například cesta do práce, k lékaři, na nutný nákup nebo kvůli pomoci ostatním.

Podle některých starostů českých obcí u hranic se jejich občané, kteří nepracují v SRN, obávají pendlerů, kteří jsou v továrnách a službách denně ve styku s Němci.

(čtk)