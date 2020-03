Ilustrační FOTO - Pixabay

Další smutné milníky koronaviru

Globální pandemie způsobená koronavirem přinesla další smutné milníky a stále více přetváří životy lidí po celém světě. Napříč zasaženými zeměmi od přelomu roku zemřelo více než 10 000 nakažených a v posledních hodinách boj proti infekci dál stupňovaly úřady v Německu, Rakousku, Španělsku, Británii, USA či v Indii.

Šíření infekce už se dotklo nejméně 178 zemí světa a přináší takřka nedozírné hospodářské dopady. Podle 31 ze 41 ekonomů, které tento týden oslovil Reuters, už je vlivem probíhající pandemie světová ekonomika v recesi. Zároveň však výrazně rostly ceny ropy a po příznivém čtvrtečním vývoji také dál posilovaly akcie na západoevropských trzích.

Globálně se počet lidí, u nichž nákazu novým koronavirem prokázaly testy, rychle přibližoval ke 250 000. Více než 80 000 lidí se už z nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, podle oficiálních statistik zotavilo.

Pozitivní testy v těchto dnech přibývají nejrychleji od začátku šíření nového viru; nejvážnější je situace v Itálii, Španělsku, v USA, ve Francii a v Německu. Rekordní nárůst bilance ohlásila například Belgie, skoro 5000 případů evidují ve Švýcarsku.

Naopak čínská provincie Chu-pej, kde byl koronavirus SARS-CoV-2 poprvé zaznamenán, druhý den po sobě neoznámila žádný nový případ infekce. V pevninské Číně se podle vlády za čtvrtek nákaza prokázala u 39 lidí, všechny nové případy ale souvisejí s pobytem v zahraničí. Celá Chu-pej s desítkami milionů obyvatel nicméně nadále zůstává v přísné karanténě, která platí už od sklonku ledna.

Vliv na klima? Tak i tak

Zrušena byla další velká událost, květnový MFF v Cannes. A podle agentur končí kvůli COVID-19 i časopis Playboy… A Evropský parlament se rozhodl v rámci prevence šíření koronaviru zrušit až do léta svá plenární zasedání ve Štrasburku. Schůze plánované od května do července nahradí zkrácená jednání v Bruselu. Nejbližší hlasování parlamentu je nově na programu příští čtvrtek. Podle informací ČTK se na tom ve čtvrtek shodli zástupci politických skupin v EP.

Eurokomisaři i ministři členských zemí jednají výhradně na dálku, což omezuje jejich akceschopnost. Brusel je navíc v těchto dnech vytížen snahou koordinovat kroky států a zmírňovat ekonomické dopady epidemie a dosavadní priority proto nabírají zpoždění, ať už jde o složitá jednání o víceletém finančním rámci nebo snahu prosadit nový klimatický plán.

Z březnového pořadu jednání tak byl například až na konec dubna odložen návrh nové strategie produkce potravin, který je součástí klimatického plánu Komise známého jako Zelená dohoda pro Evropu.

Na druhou stranu Německo i díky epidemii koronaviru nečekaně splní své klimatické cíle pro rok 2020, uvedla organizace Agora Energiewende, která se zabývá klimatickou a energetickou politikou. Ještě nedávno přitom i němečtí vládní politici dosažení tohoto cíle považovali za vyloučené. Spolková republika si stanovila, že emise skleníkových plynů do konce letošního roku sníží o 40 % ve srovnání s rokem 1990. Je dokonce možné, že se emise podaří snížit až o 45 %. Vedle nižší spotřeby elektřiny v průmyslu k tomu dopomůže i výrazný pokles používání osobních automobilů.

Přísná opatření, která v uplynulých měsících zavedla v boji s novým typem koronaviru Čína, vedla k čistějšímu ovzduší i v nejlidnatější zemi planety. Vyplývá to ze satelitních snímků Evropské kosmické agentury (ESA). Emise oxidu dusičitého, který produkují auta, továrny a elektrárny, klesly až o 40 %. Podle ESA v některých částech Číny za letošní únor v porovnání s posledními třemi lety také poklesl počet prachových částic v ovzduší.

Velký bratr se raduje

COVID má ale dopady i negativní. Tchaj-wan, který si vysloužil obdiv ostatních zemí za to, jak rychle a účinně dokázal na šíření nového koronaviru zareagovat, využívá mobilní telefony ke kontrole dodržování nařízených karantén. Pověstný »velký bratr« se tak bude zabydlovat v našich životech o to rychleji…

Systém sleduje mobilní signál a pokud člověk, který má být v izolaci, opustí domov nebo telefon vypne, upozorní místní úřady. Ty porušovatele do 15 minut kontaktují nebo pošlou na jeho adresu kontrolu. Úředníci navíc lidem v karanténě dvakrát denně volají, aby se ujistili, že se nesnaží opatření obejít tím, že nechávají telefon doma.

Jedna žena se ale agentuře Reuters svěřila, že se jí dvakrát nepodařilo přijmout kontrolní hovor, když ráno spala. »Řekli mi, že jestli ještě jeden hovor zmeškám, tak za mnou přijde policie. Cítím se jako vězeň.« Narušitelé karantény mohou dostat pokutu až milion tchajwanských dolarů (přibližně 800 000 korun).

Podobné kontrolní mechanismy používají i další země oblasti - jako Hongkong, Singapur, Čína, Jižní Korea či Vietnam.

A k trestům dochází i jinde. Soud na Kanárských ostrovech udělil první pokuty. Dva lidé zaplatili 480 eur (asi 13 000 Kč) a 360 eur za to, že byli na ulici za jiným účelem, než povolují pravidla nouzového stavu.

Kritika bezohlednosti

Britská média pak upozorňují na emotivní apely zdravotníků, kteří při extrémním pracovním nasazení a situaci v obchodech mají problémy s obstaráváním základních potravin. Sestřička Dawn Bilbroughová z města York popsala, že když šla po 48 hodinách v práci na nákup, nenašla v obchodě žádné ovoce ani zeleninu. V slzách prosila spoluobčany, aby přestali s vykupováním zásob. Výzvu po zhlédnutí jejího videa zopakoval i ministr zdravotnictví Matt Hancock. »Musíte s tím prostě přestat! Protože jsou to lidi jako já, kdo se o vás bude starat, když vám bude nejhůř. Prostě s tím přestaňte!« apelovala viditelně rozrušená zdravotnice.

Stejnou výzvu ve videu na Facebooku adresoval lidem i Dave Holt, který se představil jako patolog působící v jihoanglickém hrabství Berkshire. »Některé z věcí, které jsem v posledních dnech viděl, jsou naprosto odporné. Viděl jsem operace bez dezinfekčního gelu, protože ho lidi kradou z recepce. Pracuju s jednou milou paní, která má problémy obstarat si něco k jídlu pro sebe a svoji rodinu,« posteskl si.

Jeho kolegové jsou podle něj v důsledku šíření nového koronaviru pod obrovským tlakem, situaci popsal jako absolutně katastrofální. »A pak vidím lidi, kteří vyprazdňují regály, aby mohli jít domů a sedět a koukat dalších několik týdnů na televizi, jako by byli na dovolené… My jsme neustále v práci, a když se pak dostaneme do obchodu, už tam nic nezbývá,« dodal…

(rj)