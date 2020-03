Ilustrační FOTO - Pixabay

Basketbalisty NBA může po 1. dubnu čekat snižování platů

Basketbalová NBA informovala hráče, že své šeky 1. dubna dostanou v plné výši. Osud jejich další výplaty je podle experta televize ESPN Adriana Wojnarowského nejistý, neboť liga vzhledem k přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru může mzdy hráčům snížit.

Vedení soutěže může využít klauzuli v kolektivní smlouvě, která umožňuje zredukovat hráčům mzdy o zhruba 1,1 procenta za každý zápas neodehraný kvůli vyšší moci. Sem vedle války či přírodní katastrofy patří právě i epidemie a pandemie.

NBA byla po pozitivním testu Rudyho Goberta z Utahu na koronavirus přerušena 11. března. Základní část měla skončit 15. dubna, týmy mají aktuálně odehráno mezi 63 a 67 z celkové porce 82 zápasů (tedy 77 až 82 procent). Podle ESPN by měli hráči po 1. dubnu dostávat zhruba 90 procent mzdy.

Komisionář NBA Adam Silver zatím vyhlásil třicetidenní pauzu soutěže. Kluby se už ale údajně připravují i na variantu, že se nezačne hrát dříve než v polovině června, kdy za normálních okolností vrcholí play off. Sezona 2020/21 by se tak následně mohla místo od října do června hrát od prosince do srpna.

NBA dosud oznámila deset případů onemocnění COVID-19 mezi hráči, z nich pět bylo jmenováno. Nakazili se čtyři basketbalisté Brooklynu včetně zraněné hvězdy Kevina Duranta, dva hráči Utahu a LA Lakers, Christian Wood z Detroitu a Marcus Smart z Bostonu.

Basketbalisté Dallasu věnovali zdravotníkům půl milionu dolarů

Basketbalisté Luka Dončič a Dwight Powell z Dallasu finančně pomohou zdravotníkům v boji s koronavirem. Společně s majitelem Mavericks Markem Cubanem a klubovou nadací věnovali půl milionu dolarů (12,8 milionu korun) na úhradu péče o děti pracovníků dvou texaských nemocnic.

"Zdravotníkům v této době nemůžeme dostatečně poděkovat, dělají, co mohou. Jsem vděčný Lukovi a Dwightovi, že se ke mně přidali," řekl Cuban. "Obětují toho tolik pro ostatní... Je mi ctí, že jsem jim mohl pomoci," přidal jednadvacetiletý slovinský rozehrávač Dončič.

