Hlavně se potěšme

Současné dny jsou pro mnoho lidí, a to nejen v naší zemi, velmi náročné. Myslím nyní na ty naše občany, kteří se nedobrovolně zdržují doma a zcela minimalizují vycházky ven. Trávit nekonečně dlouhý čas, a to třeba i zavřený v malém bytě či pokoji, sledovat znepokojující zpravodajství, které se valí ze všech stran, může opravdu na mnoho lidí působit depresivně.

Sama jsem si zkusila jeden den jen sledovat všechno, co nabízí internet. Řekla jsem si – mrkni, tam budou nějaké zábavné filmy, veselé pořady apod. Asi jsem špatně hledala, nebo jsem neměla zrovna šťastnou klikající ruku, ale to, co se mi nabízelo, bylo spíše depresivní než povzbuzující. Zhlédla jsem za půlden několik filmů, přičemž všechny byly buď z války, nebo obsahovaly prvky mučení, trápení, chudoby nebo dokonce smrti. Když k tomu přidáte zpravodajství, v němž je více zneklidňujících materiálů, tak jsem usoudila, že tudy cesta nevede. A notebook odložila.

Doporučuji proto hledat potěchu a radost! Například v pěkné hudbě, klasické, populární, folkové, dechové, muzikálové..., každý podle svého gusta. Pokud nemáme kazety či DVD, pak jistotou jsou desítky rozhlasových stanic, a to by v tom byl čert, aby aspoň na jedné nevyhrávala muzika, která se nám líbí.

A pak je tady četba - to je přece úžasný svět povzbuzující lidskou fantazii, který se nachází v běžném životě plném akcí, setkávání a schůzek, divadel, filmových představení a sportovních klání zpravidla až na posledním místě. Nyní se nám otevírá obrovská časová kapacita, kterou můžeme využít.

V nastalé situaci Česká televize – a já jsem tomu velmi ráda – přispěchala s několika vstřícnými nápady. Jednak oceňuji, že zpravodajství je provázeno překladem do znakového jazyka, a dokonce mají tlumočníci a tlumočnice díky průsvitné fólii viditelná ústa, což s rouškami nebylo možné a neslyšícím ztěžovalo porozumění.

Dalším plusem je dopolední a odpolední blok pro žáky základních škol UčíTelka a Odpoledka. Jen bych doporučila vystupujícím pedagogům a pedagožkám, aby důsledně používali spisovnou češtinu, což se ne všem daří. Kdo jiný má hovořit spisovně, když ne učitelé?

Dalším nápadem je spuštění televizní stanice ČT3, která má být určena speciálně pro seniory, kteří kvůli šíření koronaviru zůstávají doma. Trojka v názvu má dvojí význam, jednak již vysílají ČT1 a ČT2, a druhak je právě číslo tři symbolem seniorského věku. Vedení televize slibuje, že ČT3 bude nabízet od devíti dopoledne do půl šesté večer úspěšné zábavné pořady z archivu, tak věřím, že to bude i zlatý fond Československé televize. Má jít o stanici pozitivně laděnou a bezkonfliktní. Současně se opět na obrazovce setkáme s hlasateli a hlasatelkami. Takže to, co utvářelo někdejší televizi, kdy právě díky televizním hlasatelům a hlasatelkám do mnohých domácností vstupovalo vlídné slovo, se zase vrací. Aspoň na nějaký čas. Jakkoli byl tento nápad televizních pracovníků báječný a rychlý, je smutné, že až současná pandemická situace přivedla vedení veřejnoprávní televize k tomuto kroku. Přimlouvala bych se, aby Trojka zůstala natrvalo a přinášela divákům a divačkám jenom dobrou náladu a zábavu.

A tak rada na závěr: Vyhledávejme jen to, co nás těší a co nás nestresuje. Vydržme!

Monika HOŘENÍ