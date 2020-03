Ilustrační FOTO - Pixabay

Svět po pandemii bude jiný

Česká republika pokračuje v souboji s koronavirem. Cílíme, abychom do konce března byli na hodnotě do 8500 nakažených v ČR, pak by bylo možné během dalších deseti dnů poklesnout na takové hodnoty, aby byla zrušena některá opatření - řekl v pořadu ČT Otázky Václava Moravce náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Počet potvrzených případů onemocnění COVID-19 překročil u nás tisícovou hranici.

V případě příznivého vývoje by zhruba od poloviny dubna byla nastartována v plném rozsahu výroba, dále služby, nakonec školy a došlo by i k obnovení hromadných shromáždění. V opačném případě, pokud by bylo nakažených přes 10 000, navrhl by epidemiolog Prymula vládě zákaz vycházení, což uvedl v pořadu Partie TV Prima.

Přísná opatření nadále platí. Část lidí, kteří jsou nyní repatriováni ze zahraničí do vlasti, se bude nacházet v karanténě na jednom místě, »aby se nerozeběhli do populace«, protože karanténa není beze zbytku dodržována.

Poměrně vysoké je riziko plynoucí od tzv. pendlerů, uvedl dále šéf Ústředního krizového štábu Prymula ve shodě s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Proto Prymula vládě navrhne uzavření hranic i pro vyjíždějící za prací do zahraničí. S daným rozhodnutím by souhlasil i prezident České lékařské komory Milan Kubek. Riziko, že pendleři narušují systém dalších opatření, je totiž příliš veliké, vysvětlil Hamáček v první části Otázek. Od půlnoci na sobotu začala pro pendlery v ČR platit přísnější pravidla, přes hranice smějí pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným každodenním razítkem.

Prymula též bude žádat, aby velké obchodní řetězce omezily slevové akce, a tím nepovzbuzovaly zákazníky, zejména seniory, k »obíhání« i několika prodejen za levnějšími potravinami.

Nový systém testování

Nejsme na tom špatně, spíše dobře, ale že bychom byli ze všeho venku, to si netroufá tvrdit ani další host pořadu OVM, virolog Ivan Hirsch. Nebezpečí vidí v tom, že se může měnit virus samotný i společenské chování obyvatel. Nejsme na tom dobře ve srovnání zemí v počtu diagnostikovaných pacientů, zde je podle něho co zlepšovat. Podobně jako nejsou roušky, tak nejsou diagnostické soupravy, což platí pro celý svět, poznamenal.

Prymula v souhlase s Hirschem informoval, že bude v krátké době zaveden nový systém testování, který bude spadat pod institut národního koordinátora. Jeden pro laboratoře, jeden pro hygieny atd., uvedl. Díky zapojení laboratoří, včetně Akademie věd ČR, lze očekávat kapacitu tisíců testů za den. Vyvíjejí se podle něj testovací postupy, které umožní Českou republiku odpoutat od dodávek testů ze zahraničí. Podle Prymuly se bude do domácích odběrů u pacientů a testování zapojovat i armáda. Budou se tzv. trasovat všechny kontakty nakažených lidí a tito se budou izolovat, což umožní uvolnění všeobecných přísných opatření omezujících pohyb.

»Když bychom byli schopni vychytat ty, kteří jsou nakaženi, pak bychom to dělali mnohem inteligentněji,« souhlasil Hirsch, který je vedoucím Katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Plošná karanténa má negativní hospodářský a společenský efekt.

Když se topíte, nekádrujte pomocnou ruku

Na nutnost udržení ambulantních lékařů v chodu poukázal Kubek, jenž označil dosud dodané ochranné zdravotnické pomůcky za početně minimální, protože »potřebujeme 100 milionů roušek za týden« (lékař používá jednu roušku zhruba dvě hodiny). I když máme epidemii koronaviru - pokračoval Kubek - tak jsou i jiné nemoci, které ohrožují životy lidí, např. prasklý apendix, mimoděložní těhotenství, infarkt myokardu ad., a zdravotnický personál musí fungovat. Zdravotníci »udělají, co mohou«, ale zdravotnictví je personálně zdevastováno, průměrný věk lékařů se blíží 60 letům, řekl narovinu šéf komory lékařů. Vyzval občany, aby nenavštěvovali lékaře s banalitami a vždy volili nejprve telefonický hovor s nimi.

Nikdo jiný než stát není schopen nyní zajistit zdravotnické pomůcky, pokračoval Kubek. »Jsem rád, že se nastartoval letecký most. Když se topíte, tak si nemůžete dovolit kádrovat ruku, která vás chce vytáhnout,« reagoval bez uvedení podrobností na námitky, že dodávky roušek pocházejí právě z Číny. Mohla to být reakce na článek sinologa Martina Hály, který se na protičínském serveru Sinopsis nevybíravě opřel do vicepremiéra Hamáčka za »operaci čínská rouška«, jak posměšně nazval nákup zdravotnického materiálu v ČLR. Prymula potvrdil, že ČR je nyní životně závislá na objemu zdravotnických potřeb dovezených z ČLR.

Přestaňme zlehčovat očkování

Jaké je poučení z aktuální pandemie? Podle Kubka bude svět po pandemii jiný než před ní. Začneme více dodržovat hygienická opatření, přestaneme zlehčovat význam očkování, začneme si vážit zdravotnictví a nebudeme se chlubit tím, jak ho máme laciné, zdůraznil Kubek. Připomněl, že Německo vkládá do zdravotnictví 11 % svého HDP, v ČR je to 7-7,5 % (přitom výkon je srovnatelný). Kubek se ironicky podivil, »kde jsou všichni ti chytráci, kteří radili‚ hlavně zavírejte lůžka,« a doufá, že uvedení kritici »zůstanou zalezlí«.

Odborníci vystupující v Otázkách připustili, že budou pravděpodobně následovat další epidemie, nebo minimálně není jasné, co se konkrétně bude dále dít, ale nesmí to vést ke zneklidnění veřejnosti, neboť vědci bezpochyby vyvinou vakcínu proti koronaviru. Hirsch také podtrhl, že je nutné dbát na očkování více než dříve. Žel, ČR má jednu z nejnižších proočkovaností proti chřipce, což má velkou souvislost i s onemocněním COVID-19.

V té souvislosti se Prymula podivil, že velké koncerny zastavily v ČR výrobu, ačkoli to po nich nikdo nechtěl. Nastartování ekonomiky je totiž také životně důležité pro stát a společnost, proto vidí v budoucím období jako nezbytné - až to bude z epidemiologického hlediska možné - aby občané podpořili domácí cestovní ruch a domácí podniky. Také by se měla podle jeho přesvědčení výroba nutného zdravotnického materiálu vrátit na území ČR, protože »globalizovaná Evropa je v takovémto případě obrovským problémem«. Ocenil stabilizaci poměrů v Číně, která obnovila výboru léčiv a zdravotnického materiálu v plném rozsahu.

V debatě došlo i na situaci ve školství. Jak budou probíhat letošní přijímací zkoušky či maturity a zda školní docházka nebude prodloužena do prvního prázdninového měsíce, sdělí ministerstvo školství.

Přes tisíc nakažených

Momentálně je v ČR 1120 potvrzených případů onemocnění COVID-19 (neděle 22. března cca 18 hodin dle webu ministerstva zdravotnictví). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v televizi Prima řekl, že v naší zemi je hospitalizováno 74 osob s COVID-19, na jednotkách intenzivní péče je 19 z nich a jedenáct pacientů potřebuje plicní ventilaci. Jeden muž v pražské Všeobecné fakultní nemocnici je na speciálním přístroji ECMO, který okysličuje krev.

(mh)