Čtyři evakuační lety

Česká republika vysílá do Pobaltí, Egypta, na Filipíny a do Vietnamu čtyři evakuační lety.

Do země uzavřené kvůli pandemii koronaviru nového typu by se díky čtyřem letům mělo dostat 700 lidí, z toho téměř 600 českých občanů. Volná místa v letadlech Česká republika poskytla dalším zemím EU, uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí. Pokračovat budou také evakuační cesty autobusy. Vzhledem k rušení velkého množství leteckých spojení do Frankfurtu budou autobusy ve větší míře nově obsluhovat mezinárodní letiště v Berlíně.

Armádní speciál odletěl pro Čechy do Pobaltí. Odsud se má vrátit do Prahy 51 českých a slovenských občanů. Do Rigy dopoledne vojenský speciál odvezl 25 osob. Zítra odletí komerční letadla do Egypta a filipínského Cebu a Manily. Ve středu zamíří do Vietnamu. V Egyptě nyní zůstávají podle informací diplomacie asi dvě stovky Čechů, kterým se nepodařilo opustit zemi před uzavřením tamních letišť. Z filipínského ostrova Cebu bude možná evakuace zhruba 200 Čechů. Ve středu je v plánu také speciální let z Hanoje pro zhruba 200 Čechů. Do ČR by mělo letadlo přepravit také zdravotnický materiál.

Diplomacie chystá i další lety. Informovat o nich plánuje v druhé polovině týdne. V případě evropských destinací ministerstvo zahraničí zopakovalo, že vnitrostátní německou dopravou je nadále možné dostat se na místa odjezdů autobusů. V plánu jsou jízdy do Berlína, ale také do Stockholmu, Paříže a Amsterdamu. Dále také platí výjimka ministerstva vnitra pro rodinné příslušníky, kteří si mohou pro příbuzné dojet na letiště v Rakousku či Německu.

