Kuba a Putin pomohou Itálii

Kuba podle agentury Reuters ohlásila, že vyslala do koronavirem těžce postižené Itálie lékaře a sestry, aby zde s infekcí bojovali. Armádní experty Italům na pomoc posílá i ruský prezident Vladimir Putin.

Ostrov svobody je znám svou politikou vysílání zdravotníků do zahraničí na výpomoc dlouhodobě, poskytl proto nyní Itálii na boj s koronavirem 52 doktorů a sester. Za poslední dny je to šestý zdravotnický sbor poskytnutý do tažení proti infekci. Havana zdravotníky poskytla také Venezuele, Nikarague, Jamajce, Surinamu a Grenadě.

Ruská armáda přepraví do Itálie lékařskou pomoc a armádní experty, aby zemi nejvíce postižené pandemií pomohla v boji s koronavirem. Oznámila to ruská tisková agentura TASS s tím, že o pomoci v sobotu telefonicky jednali ruský prezident Vladimir Putin a italský premiér Giuseppe Conte. Itálie v sobotu ohlásila zatím nejvyšší počet úmrtí za 24 hodin: nemoci COVID-19 tam za den podlehlo téměř osm set lidí, jen v Lombardii 546… Celkem zemřelo v Itálii už na 5000 lidí.

Ruské ministerstvo obrany pošle do Itálie osm týmů vojenských lékařů, speciální dezinfekční vozidla a další zařízení. Podle agentury Interfax odcestuje do Itálie zhruba stovka armádních specialistů v oborech virologie a epidemiologie.

V Rusku zatím zaznamenali 306 případů virové nákazy, jedna osoba zemřela. Bohatí Rusové mezitím pohříchu skupují plicní ventilátory, zatímco ve venkovských regionech je jich akutní nedostatek. Napsal to ruský list The Moscow Times. Miliardáři se snaží zásobit nákladným zařízením, aby si zajistili přežití v případě těžšího průběhu nemoci COVID-19. »O mouku nebo pohanku, které vykupují obyčejní Rusové, se tihle lidé nezajímají,« uvedl list…

Podle redaktorů deníku stojí jedno ventilační zařízení zhruba dva miliony rublů (640 000 korun), což je pro běžné občany Ruské federace nedostupná částka. Prodejci přesto nejsou schopni uspokojit objednávky a na většinu zájemců se nedostane, napsal The Moscow Times.

Pozastavit výrobu

V Itálii se musí do 3. dubna pozastavit veškerá postradatelná výroba, v chodu zůstanou jen provozy zásobující supermarkety a lékárny, fungovat budou také banky a pošta. V sobotu pozdě večer to podle agentury Reuters oznámil Conte. Radikální opatření považuje vláda za nezbytné a nynější zdravotní krizi označil Conte za největší výzvu od konce 2. světové války.

Slibovanou pomoc USA naopak odmítl v podobně těžce zkoušeném Íránu nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí. Odvolával se přitom na teorii, podle které byl virus SARS-CoV-2 cíleně vyroben v USA, informovala agentura AP. Země podle místních úřadů zaznamenala dalších 129 obětí nákazy, jejich celkový počet se tím vyšplhal na 1685.

»Vámi nabízené léky jsou možná způsobem, jak virus rozšířit ještě víc,« řekl Chameneí na adresu Američanů. »Nebo když vyšlete terapeuty a doktory, možná chtějí vidět dopady toho jedu, jelikož se říká, že část toho viru byla vytvořena (právě) pro Írán,« dodal ajatolláh.

Chameneí rovněž prohlásil, že nabídka pomoci Washingtonu je zvláštní, jelikož Spojené státy samotné čelí nedostatku léků a zdravotnických prostředků.

Muslimské státy od Maroka po Írán se už mezitím za dané situace shodly na doporučení o vhodném modlení se věřících v kruhu rodinném.

Na třetím místě

S odkazem na Chameneího slova je třeba potvrdit, že USA v posledních několika dnech skutečně zaznamenaly strmý nárůst počtu nakažených koronavirem na svém území - univerzita Johna Hopkinse jich eviduje již 26 747. Infikovaných je tam nově více než ve Španělsku, čímž se USA co do počtu nakažených staly celosvětově třetí nejvíce zasaženou zemí po Číně a Itálii.

Ministr financí Steven Mnuchin proto prohlásil, že (pozdě naordinovaná) opatření proti šíření COVID-19 budou trvat 10-12 týdnů. Ale i to, že očekávaný propad americké ekonomiky by mohl doprovázet také růst nezaměstnanosti až k 20% hranici…

Americké zpravodajské služby přitom varovaly politiky před globálními riziky plynoucími z šíření viru již v lednu a únoru. Prezident Donald Trump však záležitost zlehčoval. I teď se soustřeďuje spíš na chválu severokorejského vůdce Kim Čong-una, jak se s nákazou vypořádává KLDR. Přitom sestry a lékaři po celých Spojených státech se stejně jako mnoho jejich kolegů v ČR potýká s nedostatkem ochranných prostředků. Musejí improvizovat, opakovaně používají jednorázové masky anebo si je vyrábějí. Zjistil to americký server The Daily Beast, podle kterého jsou američtí zdravotníci zaskočeni, jak špatně je na tom se zásobami země považovaná za nejbohatší na světě…

V USA už se také ve volebním roce řeší, jak zrealizovat podzimní prezidentské a parlamentní hlasování, a čím dál tím víc se mluví o formě korespondenčního hlasování.

Německo vs. Bulharsko

V celém Německu budou kvůli rychlému šíření koronaviru zakázána »shromáždění více než dvou lidí« na veřejnosti. Při telefonickém jednání se na tom shodla kancléřka Angela Merkelová s ministerskými předsedy spolkových zemí. Výjimka z opatření, které bude platit nejméně dva týdny, se logicky bude vztahovat na rodiny a členy jedné domácnosti.

V Německu se podle agentury DPA zatím prokázalo přes 24 100 nákaz koronavirem. Obětí ale ještě není ani 100.

Oproti tomu bulharský prezident Rumen Radev vetoval část prováděcího zákona pro období stavu nouze, který v pátek schválil sofijský parlament. Znění zákona podle něj otevírá dveře »nekontrolovatelnému zneužití moci« a omezení veřejného života vyvolává napětí v zemi. Zákon umožňuje uložení pokuty i trestu vězení za šíření nepravdivých zpráv o koronaviru. To by podle prezidenta vedlo k autocenzuře a k potlačování alternativních názorů. Takové ustanovení »útočí na poslední zbytky svobody slova,« varoval Radev.

Zákon komplikuje také distribuci životně důležitých léků a potravin, pokračoval prezident. »Strachem nelze vyhrát žádnou bitvu, totální blokáda přináší víc problémů než řešení.« uzavřel.

Bulharsko dosud podle ČTK zaznamenalo 174 onemocnění způsobených koronavirem, tři osoby nákaze podlehly.

