Ilustrační FOTO - Pixabay

»Naprogramovaní ignoranti« se scházejí v parcích

Policie v Německu má plné ruce práce s rozpouštěním takzvaných koronavirových večírků, ke kterým se mládež i přes zákaz spolkového života schází na hřištích či v parcích.

Akce, na kterých lidé podle médií společně popíjejí alkohol a grilují, mají mnohdy i více než stovku účastníků. Úřady takové počínání kritizují jako nezodpovědné, bezohledné a nebezpečné. Některé spolkové země již pohrozily, že zavedou zákaz vycházení, pokud lidé nebudou preventivní opatření dobrovolně respektovat.

Minulé pondělí večer se v městském parku v bavorském Norimberku sešla zhruba stovka mladých lidí, kteří si s sebou vzali hudební a světelnou aparaturu, uvedla bavorská rozhlasová a televizní stanice Bayerischer Rundfunk. V nedalekém Schwabachu se takto ve skateparku bavilo asi padesát mládežníků. Policie oba večírky ukončila a účastníky z místa vykázala.

Tamní policejní prezidium následně vyzvalo veřejnost, aby se chovala rozumně a podobných setkání se vyvarovala, neboť odpovědnost za současné situace leží na každém člověku.

Rozhořčeně reagoval i bavorský premiér Markus Söder. »Sorry, ale takhle to nejde,« řekl. Poukázal na to, že kdo osobní kontakty s ostatními nepřeruší, ohrožuje sebe i ostatní. Minulý čtvrtek pak Söder obyvatele Bavorska varoval, že pokud dobrovolně nebudou preventivní opatření dodržovat, vyhlásí v této největší spolkové zemi zákaz vycházení. V Bavorsku nyní až do 19. dubna platí zákaz veřejných akcí, zapovězeno je také shromažďování.

S podobnými akce se potýkají i další německé země. Minulé úterý policie v Braniborsku zasahovala na několika místech. V Teltowě u Berlína dospívající lidé slavili v areálu školy a ve Werderu nedaleko Postupimi policie zasahovala ve vodáckém sportovišti, kde pobývalo asi 40 lidí. V braniborském Kleinmachnowě si asi padesátka lidí rozdělala táborák.

V noci na minulý čtvrtek podle deníku Bild vyjížděla policie ve Freiburgu v Bádensku-Württembersku k několika večírkům, kterých se účastnilo několik desítek, až sto lidí. Účastníci společně popíjeli alkohol a grilovali.

Ministerský předseda Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann podobně jako jeho bavorský kolega pohrozil zavedením zákazu vycházení. »Není možné, aby teď mladí chodili po koronavirových večírcích,« řekl podle DPA Kretschmann. »Pokud my všichni naše chování od základů nezměníme, pak se nevyhneme tvrdším opatřením a sankcím,« dodal.

Bavorsko nakonec od půlnoci na minulou sobotu zavedlo další rozsáhlé zákazy, výrazně omezilo vycházení. Opatření zatím platí na 14 dní.

Ven by měli lidé chodit, jen když k tomu budou mít pádný důvod. Tím je například cesta do práce, k lékaři, na nutný nákup nebo kvůli pomoci ostatním. Možná je i procházka v přírodě nebo sport, ale jen individuálně, popřípadě s lidmi z jedné domácnosti. Skupinové aktivity jsou zakázané. Na zákaz bude dohlížet policie. Připojily se i další spolkové země, které v pátek zakázaly shromážďování pěti, či dokonce tří osob.

Popíjí se i u Visly

Varšavská radnice zakázala na náplavce Visly a přilehlých bulvárech a plážích pití alkoholu. »Pokuty mají zastrašit lidi, kteří se v době epidemie shromažďují u řeky,« uvedla televize TVN 24. Počínání lidí, kteří bezstarostně popíjeli nad Vislou, ostře kritizoval spisovatel a publicista Mariusz Szczygiel, známý i v ČR mimo jiné knihou Gottland. Připomněl, že koronavirus po Itálii roznesli převážně mladí lidé, stýkající se v klubech, a po jejich zavření na soukromých večírcích.

»Jsem přesvědčen, že úřady budou muset vyhlásit stanné právo, anebo povinnou celostátní karanténu,« rozhořčil se literát po návratu z procházky. Komentoval tak množství lidí, kteří si podle něj buď neuvědomují vážnost situace, anebo jsou »naprogramovanými ignoranty«.

»Je teorie, že Země se chce virem zbavit přebytku lidí. Začínám souhlasit. Jenomže kromě idiotů se zbaví i těch moudřejších, a kvůli tomu je mi smutno,« dodal Szczygiel, jehož poznámky z Facebooku se dostaly i do celostátních médií.

(čtk)