Mrazy poškodily meruňky, ovlivní i další druhy ovoce

Víkendové mrazy, kdy teplota klesla i pod minus deset stupňů, významně ovlivní sklizeň meruněk. Stromy už byly hodně rozkvetlé. Mrazy budou mít dopad i na ostatní druhy ovoce, nejméně zřejmě na jablka. ČTK to řekli předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber a ředitel firmy Zemcheba z Chelčic na Strakonicku Jaroslav Muška.

Jasnější situace, jak mrazy ovlivní pěstování ovoce v jižních Čechách, bude příští dny. "Meruňky už začínaly kvést, tam asi nic nebude. U nás ve Lhenicích bylo dvanáct pod nulou. U ostatních druhů ovoce, které byly hodně narašené, může nastat poškození, kdo ví, jestli to vůbec pokvete. Mám obavu, že to zasáhne všechny druhy ovoce, stupeň narašení byl dost velký. Nejméně narašená byla jablka, ale nějaké poškození tam bude, generativní orgány byly vytvořené, v pupenech už to bylo připravené," řekl Leber.

Muška míní, že jabloní se mrazy tolik nedotknou, ale peckovin ano. Zatím nelze určit, o kolik procent produkce ovoce klesne. Nebezpečí je podle něj ale velké. "Bylo to brzy narašené, kvůli teplu, které bylo před tím. Je jasné, že u meruněk to bude průšvih. Jaro se brzy otevřelo, už to bylo dost napučené. Záleží, kolik takových (mrazivých) dní bude," řekl Muška.

Unie ovocnářů jižních a západních Čech sdružuje 50 pěstitelů. Její členové obhospodařují téměř 1000 hektarů ovocných sadů a deset hektarů ovocných školek v jižních a západních Čech. Pěstují převážně jabloně, dále třešně, višně, rybízy, slivoně, hrušně a jahody. Členové unie mají skladovou kapacitou na 15.000 tun ovoce. Zemcheba pěstuje kolem Chelčic a Lhenic ovoce na téměř 235 hektarech. Nejvíce, na 88,3 hektarech jablka, ročně jich sklidí kolem 3000 tun.

(čtk)