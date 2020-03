Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda schválila pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

Vláda jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. ČTK to řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.

MF již dříve plánovalo fakticky odložit start třetí a čtvrté fáze EET tím, že by neprováděl kontroly. To byl ale podle MF krok, který vycházel z aktuální situace a jeho cílem bylo omezit návštěvy finančních úřadů. "S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů. Z tohoto důvodu přistoupilo ministerstvo financí k dočasně úplnému pozastavení EET," uvedlo MF v neděli.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13,7 miliardy účtenek.

(čtk)