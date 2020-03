Ilustrační FOTO - Pixabay

MMR připravuje pomoc na podporu domácího cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje nástroj na financování rozvoje domácího cestovního ruchu. Podstatou jsou rekreační poukazy pro zaměstnance a živnostníky, které by se daly odečíst z daňového základu.

Opatření by podle MMR mělo pomoci firmám působícím v cestovním ruchu zmírnit dopady omezení na jejich podnikání. »V odvětví cestovního ruchu u nás pracují tisíce zaměstnanců, pro které nyní přichází krize. Proto již s našimi partnery pracujeme na konkrétní pomoci. Jakmile opadne nebezpečí šíření koronaviru, chceme projednat s ministerstvem financí možnost odpočtu poukazů z daní nebo vytvořit pomoc jako samostatný program MMR. Jsem přesvědčena, že tato forma podpory pomůže v počátcích krize v domácím cestovním ruchu,« uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Podle předsedy Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje a stínového ministra kultury za KSČM Zdeňka Štefka bude podpora domácího cestovního ruchu nejen pro MMR dost klíčový úkol. Poukazy na pobyty, které se dají odečíst z daňového základu, mohou tak být podle něj »vhodným kamínkem v mozaice všech opatření, když už se firmy a organizace často zbavily svých vlastních rekreačních zařízení«. »V cestovním ruchu totiž nejenom pracují statisíce lidí, kteří nyní žijí v určitém ohrožení, ale souvisí s ním i řada dalších služeb. Významnou roli hraje též v rozvoji celých regionů. Bylo spočítáno, že do státní kasy přináší mnohem více, než se do něho vkládá. Podporou domácího cestovního ruchu tak můžeme pomoci znovu nastartovat naši zemi,« řekl Štefek našemu listu. Nicméně si je podle něj potřeba počkat na konečný model. »Apeluji jen na to, ať jsou jednotlivá opatření provázaná – abychom nevydávali na jedné straně poukazy na pobyty a na druhé nerušili slevy na jízdné ekologickou hromadnou dopravou, což rozhodně posílení cestovního ruchu neprospěje a posílí to jen automobilismus,« dodal Štefek.

Každá pátá profese je na cestovním ruchu závislá

Podle předsedy Fóra cestovního ruchu Viliama Sivka v cestovním ruchu pracuje přes 240 tisíc lidí a každá pátá profese je na cestovním ruchu závislá. »Fórum cestovního ruchu je zastoupeno v krizovém štábu. Připravujeme konkrétní program, který by mohl pomoci k opětovnému rozjezdu cestovního ruchu v České republice,« uvedl.

Už v pátek MMR uvedlo, že klienti cestovních kanceláří, kterým byl zrušen kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru zaplacený zájezd, mohou využít poukazy na náhradní zájezdy, které jim cestovní kanceláře nabízejí. Ty se uskuteční, až ochranná opatření skončí. Tím, že nechtějí zpět zaplacené peníze, mohou pomoci cestovním kancelářím současnou krizi přestát.

Tuzemským cestovním kancelářím tento krok v současné situaci pomůže, Asociace cestovních kanceláří ho velmi vítá, řekl za ACK Petr Kostka. CK mají podle něj v zálohách hoteliérům, leteckým společnostem a dalším partnerům zaplaceny téměř tři miliardy korun. Část peněz CK vybraly od klientů, aby je mohly použít dále, některé CK ovšem zálohy zaplatily z vlastních zdrojů.

Otázka náhrad pro cestovní kanceláře bude podle ministerstva řešena, až opadnou největší rizika. Podnikatelé už nyní mají možnost žádat o bezúročné půjčky od Českomoravské záruční a rozvojové banky. »Jedná se i s Evropskou komisí o využití evropských dotací a úvěrových možnostech od komerčních bank. Vláda také schválila liberační daňový balíček,« uvedlo MMR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a komerčními bankami připravuje pokračování programu na bezúročné půjčky. Podnikatelé budou moci požádat o úvěry pravděpodobně od 10 tisíc do 15 milionů korun. Vláda také schválila, že daňové přiznání bude možné odevzdat bez sankce do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení.

Firmy a organizace podnikající v cestovním ruchu už před týdnem uvedly, že při delším trvání opatření kvůli novému koronaviru se obávají ztráty až desítek tisíc pracovních míst a více než 100 miliard korun.

(jad)