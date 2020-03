Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci chtějí osvobodit od poplatku studenty

Studenti a žáci by mohli být osvobozeni od úhrady ubytovacího poplatku, pokud by při krátkodobých stážích nebo výměnných pobytech pobývali například na studentských kolejích. Výjimku předpokládá novela, kterou předložila skupina poslanců v čele s Dominikem Ferim (TOP 09).

Letos mohou obce vybírat poplatek z krátkodobého ubytování až 21 korun za osobu a den, příští rok může sazba vzrůst až na 50 korun.

Zvýšení poplatku z ubytovacích kapacit přinesla novela, která úhrady vztáhla už od letošního roku i na ubytování v soukromí, tedy na služby typu Airbnb. Poplatky se hradí z ubytování, které trvá nejvýše 60 dnů. Novela zavedla také změny v osvobození od poplatků.

»Zřejmě opomenutím došlo k vypuštění osvobození pro subjekty, které poskytují ubytovací kapacitu pro žáky a studenty. Ti zpravidla sice jsou ubytováni déle než 60 dnů, nicméně existuje relativně široká paleta situací, ve kterých studenti a žáci pobývají v těchto zařízeních krátkodobě,« napsali předkladatelé z řad poslanců téměř všech sněmovních stran v důvodové zprávě.

»Při přijímání dané legislativy se opomnělo, že ty dopady budou i na studenty a pro mnoho z nich představují tyto poplatky velké finance. Myslím si, že se jedná o drobnou úpravu, která přinese kýžený výsledek,« řekla našemu listu stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Uvedla, že pouze dvě města, kde jsou vysokoškolské koleje, nechtějí vybírat tento poplatek v plné výši. »Ostatní města se však přihlásila k tomu, že budou požadovat plnou úhradu, a to znamená pro studenty velký dopad, takže tento návrh podle mého názoru představuje pro studenty velkou pomoc,« dodala Aulická, která je jednou z předkladatelek návrhu.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Poplatek by značně prodražil studia

Z komunistických poslanců předlohu podepsal také člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný. »Nemyslíme si, že poplatek za ubytovací služby studentů by měla města vybírat. Značně to prodražuje studia našich studentů a také si myslíme, že je nesolidní, aby města, kde jsou vysoké školy, využívala právě studenty k poplatkům a zvyšovala si tím svůj obecní rozpočet,« řekl poslanec Haló novinám.

Je přesvědčen, že studenti by poplatky platit neměli, přičemž částka 50 Kč na den je podle něj šílená. »Ale i kdyby to bylo jen pět korun na den, tak si myslím, že studenti by to platit neměli. My potřebujeme vzdělané lidi, a nemůže být jakákoli překážka, hlavně finanční, k tomu, aby někdo mohl studovat,« dodal Pojezný. Předpokládá, že vzhledem k tomu, že předlohu podepsali zástupci téměř všech politických klubů ve Sněmovně, projde i v režimu rychlého schvalování.

Zákon v současné podobě je podle autorů novely v rozporu se snahami o rozšíření různých stáží na vysokých i středních školách a s podporou mezinárodní výměny studentů, letních škol nebo juniorských vědeckých konferencí.

Pokud by navrhovaná novela platila, obce by podle předkladatelů celkově přišly nejvýše o šest milionů korun ročně.

Předlohu, jejíž účinnost autoři navrhují od příštího roku, nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Není však jasné, zda Sněmovna stihne novelu projednat do konce volebního období.

(jad)