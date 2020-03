Ilustrační FOTO - Pixabay

Přijímačky na střední i maturity závisí na otevření škol

Letošní termín maturit, závěrečných zkoušek učňů a přijímacích zkoušek na střední školy se bude odvíjet od data zrušení krizového opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Novinářům to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Ministerstvo podle Plagy předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. Přesný termín maturit chce ministr vyhlásit až po otevření škol. Středoškoláci by tak měli mít možnost se na zkoušky připravit. Pokud by se školy, nyní uzavřené kvůli epidemii koronaviru, neotevřely do 1. června, měly by maturity a závěrečné zkoušky učňů podle návrhu ministerstva školství nahradit výsledky z posledních tří vysvědčení. Jestliže žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola by mu podle návrhu ministerstva měla umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také. »Toto opatření je určitě dost problematické, vidím ho jako opravdu nejzazší řešení a doufám, že k němu nebude muset dojít,« míní expertka KSČM pro oblast školství, bývalá poslankyně a také dlouholetá učitelka Marta Semelová.

Expertka KSČM pro oblast školství, bývalá poslankyně a také dlouholetá učitelka Marta Semelová.

Klíčové podle Plagy bude právě datum 1. června. »Pokud se školy otevřou do něj, budou maturity bez slohů z češtiny a cizích jazyků, ale jinak podobně jako každý rok,« uvedl ministr školství. Testy by mohly vyhodnocovat samotné školy podle podkladů Cermatu, který je připravuje. Kdyby se středoškoláci do škol vrátili později, zkoušky by už dělat neměli.

Mimořádná situace si podle Semelové žádá mimořádná opatření i ve školství. »Zajistit všechno obsahově i organizačně určitě není jednoduché. Jde o výjimečné úpravy a takto je na ně potřeba pohlížet. Ministerstvo školství musí reagovat na omezený způsob přípravy, na zkrácené termíny, na návaznost jednotlivých vzdělávacích úkonů,« reagovala pro náš list Semelová. Současně je přesvědčená, že k maturitě z českého jazyka a z cizího jazyka slohová práce patří. Z vypuštění této povinnosti nadšená není, ale za stávající situace to chápe.

Pokud by se školy neotevřely do 1. června, měly by také závěrečné zkoušky učňů dle návrhu ministerstva školství nahradit výsledky z posledních ročníků, podobně jako u maturit. V případě, že otevřou dříve, mají se i tyto zkoušky konat nejpozději do 30. června.

Doba klade vysoké nároky na učitele i rodiče

Přijímací zkoušky na střední školy by se podle ministra Plagy měly konat nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Děti by měly tyto přijímací zkoušky psát jen v jednom termínu místo původně plánovaných dvou. Jednotné přijímačky na čtyřleté obory se měly původně konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. »Je třeba časově a organizačně skloubit přijímací zkoušky a maturity, což v tomto časově napjatém období není jednoduché. Je mi jasné, že to bude pro středoškolské učitele velmi náročné a vyčerpávající. Ale nějak se to zorganizovat musí, a to celostátně,« míní Semelová.

Pozvánku k přijímací zkoušce by měli ředitelé škol poslat uchazečům nejpozději do pěti pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejnit na internetových stránkách školy. »Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,« vysvětlil ministr Plaga. Seznam přijatých uchazečů by měl být zveřejněn do osmi pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví její nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí ministerstvo školství.

Pokud vláda schválí změny ve zkouškách na střední školy, jak je navrhuje MŠMT, mohla by se jimi Sněmovna podle Plagy zabývat. Účinnost těchto změn bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Marta Semelová chce prostřednictvím našeho listu poděkovat učitelům, kteří mají v tuto chvíli víc práce, než kdyby byly školy otevřené. »Většina z nich nezůstává pouze u zadávání práce prostřednictvím webových stránek škol, ale hledá další možnosti. Komunikují přes maily a mobily, nabízejí on-line konzultace, vysvětlují učivo prostřednictvím nahraných videí, které posílají spolu se zápisy do sešitů dětem přes WhatsApp, zadávají cvičení, následně je vyhodnocují a dovysvětlují, když je potřeba, vytvářejí materiály přizpůsobené nové situaci,« zdůraznila. Současně poukázala na to, že to nejtěžší je pak čeká po návratu dětí do škol, kdy se budou muset »popasovat« se značnými rozdíly mezi žáky.

Vysoké ocenění si podle ní zaslouží i rodiče, kteří jsou ve složité situaci. Učí své potomky (při práci) bez kvalifikace, bez potřebných znalostí a zkušeností. Mnozí z nich jsou na pokraji sil. Zároveň si řada z nich teprve teď uvědomuje, co obnáší práce učitele. »Dobře zareagovala i Česká televize, která v pořadu Sama doma vysílá pro žáky 9. ročníků přípravu na přijímací zkoušky a společně s MŠMT připravila pořad UčíTelka pro žáky základních škol,« dodala Semelová s tím, že problém však je v tom, že nejsou jednotné osnovy ani ročníkové výstupy, takže ne vždy je snadné trefit se do probíraného učiva různých škol s různými školními vzdělávacími programy.

Ministr školství odmítl úvahy o tom, že by se měly o zkrátit letní prázdniny.

(ku)