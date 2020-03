Ilustrační FOTO - Pixabay

Kurzarbeit je tu. EET stojí

Vláda schválila sérii opatření, která mají ČR ochránit před hlubokou ekonomickou krizí v důsledku opatření proti koronaviru. Schválila tzv. kurzarbeit, stát bude tudíž za řadu zaměstnavatelů platit mzdy zaměstnancům. Pozastavila též EET. A upravila státní rozpočet na letošní rok – nově počítá se schodkem 200 miliard korun.

Zákony by měla schvalovat Sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze. K nejdůležitějším bude bezpochyby patřit tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit obsahuje program na ochranu zaměstnanosti Antivir, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud firma nemůže přidělovat práci, protože minimálně 30 procent zaměstnanců je v karanténě či na ošetřovném, stát uhradí 80 procent plného výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů dostává pracovník aspoň 80 procent svého příjmu. Stát by měl uhradit 50 procent. Polovinu zaplatí i při výpadku produkce kvůli poklesu poptávky, kdy zaměstnanec pobírá minimálně 60 procent výdělku.

Nutné opatření

Stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová kurzarbeit v této situaci jednoznačně podpořila. »Je to opatření nutné. Ekonomika a podnikatelská sféra budou potřebovat zásadní pomoc. Nouzový stav možná relativně brzy skončí, ale ekonomické problémy zůstanou. Je kupříkladu velmi pravděpodobné, že hranice zůstanou zavřené velmi dlouho po odvolání nouzového stavu. Takřka určitě do konce roku, profesor Prymula dokonce hovořil o několika letech. Je proto nutné rozhýbat a udržet ekonomiku hlavně uvnitř státu. Proto také podporuji i pozastavení EET,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová.

Vláda skutečně pozastavila elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Do EET je aktuálně zapojeno zhruba 200 tisíc podnikatelů. Podle údajů jednoho z největších provozovatelů pokladních systémů pro EET, společnosti O2 eKasa, první týden po omezení obchodu přestaly své zboží a služby prodávat tři čtvrtiny podnikatelů zařazených do EET. U zbývajících klesl prodej v průměru na desetinu obvyklých hodnot.

Schodek 200 miliard

Vláda rovněž schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Novela zákona o státním rozpočtu podle úřadu reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a vytváří prostor pro vyšší výdaje. Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun na operativní výdaje. Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun. Kvůli potřebě pokrýt schodek půjčkami na finančních trzích stoupnou výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard korun. Novela počítá s odkladem nákupu vojenské techniky za 2,9 miliardy korun a se snížením výdajů na dotované jízdné pro seniory a studenty o 1,5 miliardy korun. Ministerstvo financí v rámci aktualizace makroekonomické prognózy vypracované kvůli změně rozpočtu odhaduje letos pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Vláda schválila také odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům, a to na půl roku od března do srpna. Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění činí měsíčně 4896 korun, za šest měsíců je to 29 376 korun.

Odbory ovšem reagovaly požadavkem, aby stát více podpořil zaměstnance a odpustil i jim sociální a zdravotní odvody, stejně jako živnostníkům. Navrhují, aby za zaměstnance stát převzal na tři měsíce placení pojistného, řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Konfederace upozorňuje na to, že kvůli výpadku příjmu řada lidí může skončit v dluzích a exekucích. »Lidé výplatu za únor mají. Problém nastane za březen. Situace je velmi vážná. Zatím se primárně podporují zaměstnavatelé z daní, které platili všichni. Úleva pro ně je potřeba. Zaměstnanci by ale měli vědět, že stát myslí i na ně. Není možné zatěžovat jen jednu skupinu. Zátěž je potřeba rozložit,« řekl Středula.

»Motory« stojí

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) naznačil, že vláda o podobném opatření uvažuje, nicméně odmítl nedělní výzvu nejsilnějšího odborového svazu KOVO, aby firmy kvůli šíření koronaviru alespoň na dva týdny přerušily výrobu. Firmy jsou podle Havlíčka připraveny, mají pro zaměstnance dezinfekci a ochranné prostředky. Proti se postavila také Ocelářská unie, podle které je návrh nepromyšlený. Podle Hospodářské komory potřebuje země pravý opak, tedy aby závody, které budou mít odbyt, dále pracovaly. V ČR už výrobu přerušily například velké automobilky – Škoda Auto, označovaná za motor českého hospodářství, TPCA u Kolína i Hyundai v Nošovicích.

Vláda schválila též další daňová opatření na podporu firem. Tzv. liberační balíček II. například promíjí červnové zálohy na daň z příjmů u fyzických i právnických osob. Firmy budou také moci umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně z loňského a předloňského zisku. Schválen byl i návrh ministerstva financí na plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo za její pozdní úhradu.

Vláda schválila i podporu zemědělcům. Celkem má k zemědělcům doputovat přes pět miliard korun. Ministerstvo zemědělství ovšem navrhuje i mnohem radikálnější opatření: chce, aby vláda zvážila možnost zákazu vývozu surovin na výrobu potravin z ČR. Podle mluvčího ministerstva Vojtěcha Bílého by šlo ovšem o nejzazší opatření, které se v tuto chvíli nepředpokládá. K tomuto kroku by se podle Bílého mohlo přistoupit, pokud by se touto cestou vydaly i jiné evropské státy. »Týkala by se pouze zásadního výpadku základních potravin, pokud by nastal. Chceme být připraveni i na nejhorší varianty. Zatím má Česká republika potravin dostatek, sklady obchodníků jsou naplněny z více než 90 procent,« řekl Bílý. Vláda již zakázala například vývoz dezinfekce na ruce, lepších respirátorů, nebo léčiv dovezených do ČR.

Vláda rovněž rozhodla, že restaurace a obchody zůstanou uzavřené do středy 1. dubna. Prodloužila tak zákaz, který původně platil do dneška. Stejně tak vláda prodloužila do středy 1. dubna omezení volného pohybu osob v celé republice. Opatření se od počátku nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Lidé starší 65 let budou mít nově pro nákupy ve větších obchodech s potravinami vyhrazený čas od 08.00 do 10.00 hodin. Omezení pro ostatní nakupující se tak posune na o hodinu pozdější dobu. V obchodech do 500 metrů čtverečních omezení, které vyhlásil kabinet původně od minulého čtvrtka, platit nebude vůbec.

Kabinet rovněž zpřísnil podmínky pro zajíždění za hranice za prací. Pokud chtějí pendleři nadále pracovat v zahraničí, mají si tam zajistit ubytování. Vláda to doporučuje na tři týdny. Po návratu budou pendleři muset počítat se čtrnáctidenní karanténou, řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). O režimu pro přeshraniční pracovníky vláda jednala i se zástupci Rakouska a Německa. Na jednu stranu vláda podle Hamáčka chce pendlerům umožnit pracovat v zahraničí. Na druhé straně je třeba respektovat, že je to poslední kanál, kudy se může nemoc ze zahraničí šířit, uvedl Hamáček.

Lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, v ČR je nyní 1236. S nemocí COVID-19 zemřel v neděli jeden 95letý pacient, šest nakažených se dosud vyléčilo. Mrtvý muž však trpěl řadou jiných chorob. Testováno bylo k nedělní půlnoci 17 377 lidí.

Zlepšuje se dostupnost zdravotnických pomůcek. Jeden milion roušek a další zdravotnický materiál přivezlo do Prahy, hodinu po půlnoci, první z letadel ČSA. Ministerstvo vnitra utratilo zatím za ochranné pomůcky nakupované v Číně skoro tři miliardy korun. Policisté a hasiči začali také stahovat své respirátory nejvyšší třídy FFP3, ministerstvo vnitra je pošle do nemocnic. Z 60 tisíc, které vnitro objednalo pro své zaměstnance už v prosinci, jich podle Hamáčka zbývají tisíce. Už dříve z těchto zásob podle ministra zdravotníkům šlo několik desítek tisíc.

Do skladu Správy státních hmotných rezerv podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) dorazilo také dalších 20 tisíc respirátorů FFP3, dalších 17 tisíc přijde dnes a v pátek. Ochranné pomůcky jsou od českých výrobců. Respirátory, které chrání nejlépe před nákazou novým typem koronaviru, nebyly v žádné z dodávek z Číny, země je z nařízení tamní vlády nesmí vyvážet. Do výroby ochranných pomůcek se zapojí také České vysoké učení technické, od příštího týdne může začít vyrábět až 10 tisíc kusů respirátorů nejvyšší třídy denně.

Ze skladu státních hmotných rezerv v Sedlčanech bylo od předminulé soboty nemocnicím vydáno 1,3 milionu roušek.

Praktičtí lékaři požádali ministerstvo zdravotnictví, aby zrušilo jejich omezení předepisovat některé léky na chronická onemocnění, například na diabetes nebo léky zabraňující srážení krve. Nemocným je v současnosti musí předepsat ambulantní specialista, po změně by ho lidé nemuseli oslovovat.

Vládní omezení, kam spadají také zavřené restaurace, dopadají na pivovary. Budějovický Budvar zastavil linku na stáčení piva do sudů. Společnost MultiSport Benefit upozornila, že tuzemská sportoviště a relaxační centra, která jsou také zavřená kvůli šíření koronaviru, mají finanční rezervu v průměru na dva měsíce.

Dalším nedostatkovým zbožím se v těchto dnech stalo v ČR droždí, lidé ho kupují do zásoby a častěji doma pečou.

Mimořádná opatření vedou k tomu, že se mimořádně rozšířila práce z domova. Aktuálně doma pracuje 35 procent zaměstnanců, říká průzkum loterijní společnosti Sazka. Podle průzkumu nicméně dvě pětiny zaměstnanců pracujících z domova postrádají pravidelný kontakt s kolegy. Čtvrtina uvádí, že je při práci doma ruší děti a rodina, kvůli čemuž se nemohou dostatečně soustředit. Pokud jde o nešvary, které lidi během karantény nejvíce trápí, 34 procent respondentů uvedlo lenivost. Necelá čtvrtina nedbá o svůj zevnějšek, 13 procent více jí, sedm procent více kouří a šest procent pije více alkoholu.

