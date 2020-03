Bude třeba sklízet více než jen řepku

Naše potravinová soběstačnost je po 30 letech experimentů v zemědělství žalostná. Nezávislost v základních potravinách je rok od roku nižší a podíl dovážených potravin na domácí spotřebě neustále roste, a to už ani nemluvím o jejich ceně a kvalitě. Vzpomínám na podrážděnou reakci různých pomlouvačů, když jsem upozornil například na již dlouho aktuální téma cen vepřového masa.

České zemědělství v tomto ohledu už 30 let žel chátrá a není to vina těch, kteří se stále snaží na půdě hospodařit. Je to v systému. A pocítíme to především v této těžké době, kdy se svět uzavírá a země bojují s nemilosrdnou pandemií. Do hry tak musí urychleně vstoupit Ministerstvo zemědělství ČR a začít regulovat výrobu, abychom na podzim nesklízeli jen exportní řepku.

Zaměřit bychom se měli například na zeleninu, brambory nebo obilí. Musí to být samozřejmě doprovázeno finanční podporou zemědělcům. Právě zemědělství, potravinářský a zpracovatelský průmysl by měly být v této době naše stěžejní odvětví. Čas běží rychle a zásoby jak se ukazuje, nejsou…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM