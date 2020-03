Lékárny

Jsem manželka lékárníka. Už tři měsíce sleduji, jak večer co večer zasedá k počítači a snaží se sehnat ochranné pomůcky a dezinfekci, v očekávání rozšíření koronaviru. A zároveň poslouchám, jak jemu a jeho kolegům a kolegyním mnozí vyčítají nedostatek roušek v prodeji. Slyším obviňování, že si zásoby schovávají pro sebe a své rodiny, přitom ven vycházím s rouškou, kterou mi ušila kamarádka. Vidím únavu a vyčerpání, s nímž se manžel vrací večer z práce. A taky strach, jestli jeden ze stovek pacientů, kteří se za den vystřídali před tárou, nepatřil k nakaženým, a jestli právě teď neohrožuje své blízké.

Čtu na internetu poděkování lékařům, zdravotnickému personálu, prodavačkám a řidičům hromadné dopravy – a tím víc obdivuji lékárníky a lékárnice, kteří stojí denně v první linii, nejen proto, že je to jejich práce, ale že věří ve své poslání. První na řadě ve chvíli, kdy se pacient necítí dobře a hledá pomoc. Nechráněni respirátory, s rouškami vytvořenými svépomocí, protože pokud jde o pomoc státu při ochraně zdraví, nejsou první, ale poslední. Česká lékárnická komora vyzvala vládu České republiky a ministerstvo zdravotnictví, aby nehazardovaly se zdravím farmaceutů i jejich pacientů a zajistily tolik potřebné ochranné pomůcky, se stejnou prosbou se lékárny obracejí i na vedení svých krajů.

Lékárníci jsou si vědomi obrovského rizika, které jejich práce přináší jim i jejich rodinám – přesto stojí denně na svém místě. Prosím, oceňte jejich obětavost a odhodlání, prosím, pomozte i vy. Většinou stačí zdravý rozum a respekt. Dudlík v té správné barvě a tvaru můžete pro svého potomka vybrat i jindy, pokud paralen není, tak za to opravdu nemůže lékárník a jakékoliv slovní výlevy to nezmění, kašel není potřeba názorně předvádět, pomádu na rty lze koupit i bez očichávání deseti vzorků. Naučte se pracovat se svým telefonem, lékárník by na něj vůbec neměl sahat, e-recept mu ukažte sami. A jestli jsou mezi vámi šikulky, které šijí roušky, přineste je i do lékárny. To bude ta největší míra ocenění, ta největší pomoc. A vděčná vám budu i já. Manželka lékárníka.

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM a předsedkyně OV KSČM Jihlava