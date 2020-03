Pane prezidente mé České republiky…

Už tři týdny velmi intenzivně obchází i naše domovy strašidlo, strašidlo koronaviru. Ti, co někdy četli klasiky, mohou mít úsměv na rtech, ale už před čtrnácti dny poprvé prezident republiky Miloš Zeman vydal veřejné prohlášení k epidemii koronaviru. Stalo se tak v úvodu podařeného koncertu, kterým byl prvním ze tří holdů, které letos v metropoli vzdáme Karlu Gottovi. V tomto prohlášení plně podpořil vládu České republiky v jejích opatřeních a varoval před panikou. Od té doby se počet nakažených výrazně zvýšil...

Každá krajnost je škodlivá, a kdo bude epidemii zlehčovat, tak, jak to dělají naši němečtí přátelé v parcích, budou se časem divit důsledkům a ptát se, kdeže soudruzi z Německé demokratické republiky, bývalé, udělali chybu. Ta druhá krajnost spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Strach obecně oslabuje, odvahu budeme potřebovat, až budeme napřimovat ekonomiku zdevastovanou nejprve manažérskými šmejdy, kteří nestydatě vydělávali na těch nejchudších, brigádnících několika národností, a pak zdevastovanou koronavirem.

Prezident republiky Miloš Zeman si bez mediálního humbuku kolem pozval jak současného, tak bývalého ministra zdravotnictví a ptal se jich, jaký je největší problém v boji s koronavirem. Dostal odpověď, že klíčovým problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. Prodavačky v obchodech by o tom dokázaly vyprávět přímo horrorové příběhy a je dobře, že se jejich mzda zvedla na sto čtyřicet šest korun hrubého. Ze dvou ověřených pramenů jsem slyšel otřesný případ jedné bezpečnostní agentury, která využila brigádníků s hrubou mzdou sto korun na hodinu, bez možnosti proplacení jediného dne dovolené a příplatku za práci o nedělích a státních svátcích, a nechala je pouze s jednoduchou rouškou na ústech měřit teplotu více než třem stovkám lidí a jednat »face to face« s řidiči kamionů, kteří přijížděli z rizikových zemí. Pokud by někdo z nich onemocněl, neměl by nárok na jedinou korunu nemocenské, protože za brigádníky už nemusí chlebodárce platit ani sociální ani zdravotní pojištění. A ještě se na jeho mizernou mzdu mohou skládat hned tři firmy najednou.

Až se ekonomicky vzpamatujeme a stát bude logicky hledat každou korunu do rozpočtu, vřele doporučuji začít čistit podnikatelský chlív právě od těchto ekonomických hrabošů, kteří stále vydělávají na lidské bídě.

Pamatuji se na to, když někteří mí kolegové novináři neviděli příliš rádi, že pomáháme Čínské lidové republice, které jsme poslali pár milionů korun na boj s koronavirem. Čína nám teď na oplátku pomohla v dodávce potřebných prostředků, nechci zapomenout ani na Vietnam.

Bude to znít jako neblaze proslulé Slovo do vlastních řad, ale prezidentův názor, že si nemáme příliš všímat poštěkávání a vřeštění novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píšou o všem a nerozumí ničemu, ale o to větší pozornost věnovat radám odborníků, které vám mohou pomoci, má v době stavu nouze svoji logiku. Naposledy v době povodní v roce 2002 jsem se v Praze setkal se spontánní aktivitou dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům, ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích, kde také scházela primární ochrana.

Pan prezident použil obratu, který jsem slýchával od pánů Voskovce, Wericha a později Havla: Na shledanou v lepších časech. A ve chvíli, kdy i já chci optimisticky skončit, čtu, že zimní opatření pro bezdomovce, která měla trvat do konce března, skončí kvůli šíření nového typu koronaviru už dvacátého. Zrovna když se vrátí zima. Výrazně se omezí fungování lodi Hermes a ubytovacího zařízení pro lidi bez domova v Michli, které provozuje městské Centrum sociálních služeb Praha. Služby omezuje také Naděje. Důvod? Všichni si stěžují na kritický nedostatek ochranných pomůcek, roušky jim musí šít zaměstnanci.

Petr BURDA