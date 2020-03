Ilustrační FOTO - Pixabay

V ČR zemřel druhý pacient s COVID-19, léčil se v Havířově

V Česku zemřel druhý pacient nakažený novým typem koronaviru. Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizován v Havířově, měl pokročilou rakovinu, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). První oběť epidemie Česko oznámilo v neděli, byl to pětadevadesátiletý muž z Prahy.

"Zpráva přišla z nemocnice v Havířově. Pacient ročník 1975 prohrál boj s rozsáhlým selháním orgánů kvůli pokročilému nádorovému onemocnění. Koronavirus jeho stav zhoršil," napsal ministr. Vyjádřil soustrast jeho blízkým.

"Pro jeho záchranu nemocnice udělala vše, ale pomoci mu už ani specializovaná intenzivní péče nedokázala. Pacient měl totiž rozsáhlé nádorové onemocnění s pokročilými metastázami do dalších orgánů. Nákaza koronavirem jeho smrt bohužel uspíšila," uvedla mluvčí nemocnice Irma Kaňová.

Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizován na infekčním oddělení na stanici připravené pro pacienty s pozitivním výsledkem testu na koronavirus. "Jeho zdravotní stav se velmi rychle zhoršoval, proto byl přeložen na k tomu účelu vytvořenou a komplexně vybavenou jednotku intenzivní péče, kterou jsme speciálně vyčlenili právě pro pacienty nakažené koronavirem s těžkým průběhem onemocnění" uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Podle něj zdravotníci stav pacienta konzultovali také s kolegy z Fakultní nemocnice Ostrava. "Přestože naši lékaři a sestry dělali maximum, byl boj s tak rozsáhlým multiorgánovým selháním kvůli pokročilému nádorovému onemocnění marný. Tento stav byl bohužel doplněn a komplikován těžkým zápalem plic, způsobeným v souvislosti s koronavirovou nákazou, který by normálně pro člověka v jeho věku nebyl tak fatální," doplnil Schellong. Podle něj je nemocnice připravena poskytnout rodině psychologickou podporu.

Česko mělo k půlnoci 1287 potvrzených případů nákazy koronavirem

První případy nemoci COVID-19 byly v ČR potvrzeny 1. března. Do rána se nákaza potvrdila u 1289 lidí, většina z nich má mírný průběh a stůně v domácí karanténě. Hospitalizovaných je podle akutálních dat Ústavu zdavotnických informací a statistiky zhruba deset až 11 procent nakažených, pětina z nich potřebuje intenzivní péči. První vyléčné potvrdila 16. března Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, celkem mělo dva negativní testy s odstupem nejméně 24 hodin sedm pacientů, jsou tak považovaní za vyléčené.

Podle ministra se naplnilo očekávání, že po víkendovém poklesu počtu testovaných jejich počet opět vzrostl. "Navýšili jsme také počet laboratoří, které jsou zapojeny do systému, aktuálně jich je 51," uvedl. Předpokládá, že s navyšováním kapacit dál počet vyšetřených pacientů ještě poroste.

V pondělí se z nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, vyléčil sedmý pacient - Japonec, který žije v Olomouci.

Česko bylo před týdnem po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila kvůli koronaviru k omezení pohybu obyvatel. Opatření o několik dní později doplnil zákaz vycházení bez zakrytí nosu a úst. Jsou zavřené školy, restaurace, kulturní i sportovní zařízení i většina obchodů s výjimkou těch, které prodávají potraviny či drogerii, nefunguje většina služeb, mnohé firmy včetně velkých automobilek přerušily výrobu.

V pondělí kabinet omezení volného pohybu osob v celé České republice a další restriktivní opatření prodloužil zatím do středy 1. dubna.

Do zařízení v Bělé budou umisťováni pouze nově zadržení cizinci

Do záchytného zařízení v Bělé pod Bezdězem budou kvůli možné hrozbě nákazy novým typem koronaviru umisťováni všichni nově zajištění cizinci a žadatelé o mezinárodní ochranu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Lidé, kteří byli dosud v zařízení umístěni, se přestěhují do zařízení v Kostelci nad Orlicí a v Havířově. Ve všech zařízeních jsou také do odvolání zakázány návštěvy.

Cizinci, kteří budou umístěni v Bělé, zůstanou pod dohledem pracovníků zdravotnického zařízení ministerstva vnitra a cizinecké policie, dokud nebude vyloučeno, že jsou nakaženi. "Dočasné zařízení je preventivního charakteru a neslouží nemocným cizincům, s ohledem na ochranu zaměstnanců v něm nebudou pracovat zaměstnanci Správy uprchlických zařízení," uvedla Dlubalová.

Mluvčí doplnila, že ve všech záchytných zařízeních, které provozuje Správa uprchlických zařízení, platí do odvolání zákaz návštěv. Pracovníci zařízení jsou podle ní vybaveni ochrannými pomůckami.

Už minulé pondělí správa pozastavila poskytování poradenství v centrech na podporu integrace cizinců. Centra je možné kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes sociální sítě.

(čtk)