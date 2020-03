Ilustrační FOTO - Pixabay

Zisk bankéřů v ČR vyšplhal k rekordu

Bankám a spořitelnám v České republice loni stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 9,46 miliardy korun na rekordních 90,9 mld. Kč.

Vyplývá to z dat České národní banky. Bilanční suma podle nich ke konci roku činila 7,545 bilionu Kč, což proti konci roku 2018 představuje nárůst o 366 mld. Kč.

Klíčovým zdrojem růstu zisku byly podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy stoupající čisté úrokové výnosy. »Klíčovým zdrojem bohatnutí bank je tedy skutečnost, která rmoutí běžné střadatele. Čili fakt, že úroky na běžných či spořících účtech jsou v souhrnu stále prakticky na nule,« poznamenal pro Haló noviny analytik.

Zisk z finanční a provozní činnosti bank stoupl koncem minulého roku meziročně o 11 mld. na 201,4 mld. kč. Úrokové výnosy se zvýšily o 43,3 mld. na 222,5 mld. Kč. Výnosy z poplatků a provizí bank klesly o 1,82 mld. na 44,2 mld. Kč.

Pětice největších bank působících v ČR loni poslala na dividendách do zahraničí asi 34 mld. Kč. Letos by měl začít fungovat Národní rozvojový fond, jenž se má zaměřit na financování projektů v infrastruktuře a banky by do něj měly vložit sedm miliard korun.

Také v souvislosti se současnou pandemií se ozvaly hlasy, že by banky neměly z loňský zisků vyplácet dividendy. O tom, ale budou teprve rozhodovat valné hromady.

(ici)