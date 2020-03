Nesedí se založenýma rukama, pomáhají!

Vládou vyhlášený nouzový stav ovlivnil i veřejnou práci politických subjektů. Čím se v těchto dnech zabývají funkcionáři KSČM v okresech a krajích? Na několika příkladech je zřejmé, že komunistům není lhostejný život spoluobčanů a starších spolustraníků.

Myslí na starší

»Kontaktovali jsme přes předsedy základních organizací naše nejstarší členy a členky v Praze 5, abychom přesně věděli, jak zvládají současnou situaci, kde ji prožívají a zdali nepotřebují jakoukoli pomoc, kterou bychom jim samozřejmě poskytli. A to se také děje,« vysvětlil Petr Šimůnek, předseda OV KSČM na pátém pražském obvodě a také první místopředseda ÚV KSČM. Stejný zájem o své členy prokázal obvodní výbor Praha 5 i v době povodní v roce 2002.

Filip Zachariaš, Josef Bouda a prodavačky v rouškách, které ušily šicí týmy z jižní Moravy. FOTO – archiv F. ZACHARIAŠE

V brněnské stranické organizaci vyhlásili směrem k členské základně opatření, která visí na webových stránkách brněnských komunistů. Jak vysvětlil předseda MěV KSČM Martin Říha, v budově na ulici Křenová 67, kde brněnští komunisté mají své sídlo, byl zaveden zvláštní režim, budova je otevřena v určených omezených časech. Zrušeny byly všechny plánované akce stranických orgánů, porady předsedů i členské schůze základních organizací a další akce, stejně tak akce jiných subjektů. V zájmu zajištění přenosu informací je v omezeném čase přítomna na sekretariátě služba, další političtí pracovníci mají nařízenu práci z domova, řekl Říha. »Městský výbor je připraven v případě nezbytné potřeby zajistit nákup potravin pro seniory–členy strany, kteří si jej nemají možnost zajistit prostřednictvím svých příbuzných, sousedů či jinou cestou,« uvedl Říha, který si osobně vzal pod patronát tři staré spoluobčany ze svého okolí, i když má v trvalé péči svou nemocnou maminku. »Prostě každý může v této době nějak pomoci. A od nás komunistů by to měla být samozřejmost,« je přesvědčen předseda brněnských komunistů.

Šijí roušky

Minulý týden jsme vás informovali, jak mnoho členů a členek KSČM po republice šije ze svých zdrojů ochranné roušky. Pilní jsou například i v Šumperku, kde skupina švadlenek a jejich mužských pomocníků pod vedením předsedkyně OV KSČM Šumperk Jolany Rippelové šije látkové ochranné pomůcky a ty pak rozdává. Šumperští komunisté uspořádali také sbírku roušek s cílem rozdělit je mezi prodavačky do obchodů, sociálním pracovníkům do domovů důchodců a dalším potřebným osobám. Co ušili, to rozdávají také obsluhám benzinových pump, pracovníkům právních poraden, bankovního call centra i veřejnosti – třeba před prodejnou galanterie v Šumperku. V těchto dnech stále ještě probíhá v Šumperku z iniciativy tamního okresního výboru komunistické strany sběr, rozvoz a roznos roušek dalším potřebným lidem. O látkové roušky je zájem a lidem prý je úplně jedno, že jsou od komunistů, prozradila naší zpravodajce Rippelová.

V tomto týdnu šumperská předsedkyně sehnala další švadlenky, které šijí doma, a ona si jejich výrobky přebírá. »Byla jsem s manželem v Brně u naší dcery a dovezla jsem pro naše mladé členy třicet roušek,« dodala Rippelová s tím, že práce bude stále dost, nyní je čeká šití roušek pro řidiče. »Dokonce mi volal jeden z našich soudruhů, který je akcionářem obchodu COOP Jednoty, a chce pro všechny jejich pobočky v našem okrese také roušky. Tak zase další práce pro potřebné lidi. Prostě práce hafo, ale my se nevzdáme!« zakončila optimisticky předsedkyně šumperských komunistů.

V rouškách, jejich šití a distribuci, se překonávají také na jižní Moravě. Filip Zachariaš, předseda OV KSČM ve Vyškově, rozjel se svými spolustraníky a kamarády bez ohledu na politickou příslušnost obrovskou akci. Díky desítkám vynikajících lidí, kteří nabízejí látky a nitě, party švadlenek a »švadlenů« ušily již tisíce roušek! Zachariaš a jeho přátelé je rozdávají »v terénu« nejen na Vyškovsku, ale také po celé jižní Moravě. Navštívili již vyškovskou nemocnici, tamní porodnici, brněnskou léčebnu v Černovicích, předali je pošťačkám a pošťákům, řidičům a řidičkám autobusů, policistům a policistkám, pracovníkům v potravinářství, prodavačkám a prodavačům, pracovnicím a pracovníkům v domovech seniorů... »Moc rád bych v naší činnosti vyzdvihl ty, kteří se na tomto podílejí, protože bez nich by to nešlo - dodavatele látek, švadleny, společnost Dina Hitex, módní návrháře apod. Je to obrovské množství lidí, jejich jména zde ani nemohu vyjmenovat, ale jeden každý z nich by si to zasloužil,« zdůraznil Zachariaš s tím, že Morava je »o práci a disciplíně«, a díky tomu je výskyt koronaviru na jižní Moravě pod kontrolou.

Dohánějí resty

Na Vysočině, kam Haló noviny zavolaly předsedkyni OV KSČM Jihlava Heleně Vrzalové, je »zatím poměrně klid a díky nižší hustotě zalidnění je počet nemocných nemocí COVID-19 nízký«. Vrzalová si vlastně tichou Jihlavu pochvaluje, do práce jezdí autobusem zadarmo a téměř prý sama. »Ráno poslouchám ptáky, což je krásné. A v sekretariátu díky zrušeným akcím a zákazu návštěv doháním resty. Dokonce dotáhnu i kroniku! Jen všudypřítomný pocit strachu kdyby za tím nebyl,« prozradila našemu listu. Ústřední rozhodčí komise KSČM, které také šéfuje, toho času nepracuje, neboť zdraví a životy lidí jsou důležitější.

Zato v domácnosti Vrzalových je atmosféra hektičtější, manžel je totiž lékárníkem, který chodí z práce vyčerpaný a špatně spí. Také péče o staré rodiče je jiná – osobně ty své rodiče viděla Helena Vrzalová jen přes okno, když jim nechává za dveřmi nákup. »Kamarádky ze základní organizace šijí roušky a já se jim snažím pomáhat aspoň skládáním a roznosem. Jako první jsme zásobily obyvatele všech tří pečovatelských domů v Brtnici, kde žiji. Co je úžasné, jak se dokázal národ semknout a pomáhat si navzájem. To by nám mohlo vydržet, i až tohle všechno skončí,« zamyslela se. »Všechno špatné« může mít i dobré stránky.

Absolvuje videokonference¨

»Rozhodně nemohu říct, že bych si tuto dobu dávala nějaké prázdniny nebo oddychový čas,« sdělila Haló novinám europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná. Parlament sice nezasedá, ale v tomto týdnu absolvuje několik videokonferencí a ve čtvrtek plenární zasedání, které bude sledovat přes internet a hlasovat na dálku. »Zcela upřímně říkám, že šití je jedna z činností, kterou jsem se nikdy nenaučila, ale snažím se v těchto dnech, kdy zejména lékaři, sociální pracovníci, hygienici či policisté a hasiči a celá řada dalších jede na maximum, těmto lidem pomáhat. Jako třeba dobrovolníkům, kteří šijí roušky. Hluboce se skláním před všemi, kteří v této době ze sebe dávají maximum - ať už jsou to profesionálové nebo dobrovolníci,« složila poklonu všem, kteří pracují v první linii.

Bohužel se však ukázalo, pokračuje Konečná, jak moc nepřipraven je stát na nenadálé situace a jak moc nám chybí soběstačnost v mnohých oblastech. »Snad tyto diskuse nebudou zase po skončení toho nejhoršího přehlušeny mantrami o neviditelné ruce trhu a státu, který by podle některých neměl nic regulovat a do ničeho mluvit.«

(mh)