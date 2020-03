Každý z nás může pomoci

Už jen vnímání a dodržování pokynů je nesmírnou pomocí. Zákazy určitě neznamenají diskriminaci ani omezení svobody, je to jen a jen maximální snaha omezení šíření koronaviru.

Jistě najdeme ve svém okolí lidi, kteří pomoc nezbytně potřebují. Můžeme pomoci s nákupem, venčením pejska anebo si jen popovídat po telefonu. Zvláště senioři, kteří jsou osamělí, naši pomoc ocení. Stát se snaží pomoci velmi významnými kroky. Na rozdíl od jiných států se naše země rozhodla pomáhat se vší zodpovědností. Dopady koronaviru budeme řešit delší dobu. Prioritou je ochránit lidské životy. V žádném případě není vhodná doba na politické přetahování a tříštění sil. Lidé si velmi dobře pamatují, jak se kdo v určitých momentech zachoval. Méně je někdy více. Říká se »v nouzi poznáš přítele« a přátele budeme teď všichni potřebovat. V těžkých situacích by nikdo neměl zůstávat sám. Každý z nás může svou trochou zájmu přispět, a to je to, co nejvíce potřebujeme. Hádky a kontroverze musí nyní stranou.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny