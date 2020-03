Navrhuji nový trestný čin

Již pan závodčí ze Švejka říká, byť v ožralosti, že za války se panika nesmí šířit. Jak řekl premiér Babiš i prezident Macron, jsme ve válce. A válka je opačný stav blahobytu a pohody.

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová upozorňuje, že na šíření lží pamatuje trestní zákoník při ohrožení státu až osmi lety za mřížemi. Obcházení současných tvrdých pravidel pak nepovažuje za projev hrdinství, ale slabosti.

Policie hledala autorku nahrávky na sociální síti, která se mohla dopustit trestného činu šíření poplašné zprávy. Nějaká mladá dívka v ní tvrdila, že v noci na pondělí měl být vyhlášen zákaz vycházení nebo až poté, kdy počet nakažených dosáhne počtu 1000. Babiš řekl, že je to nesmysl.

O možnosti zavést zákaz vycházení však mluvil v rozhovoru v pátek pro deník Právo předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Přišel by podle něj na řadu, pokud by lidé obcházeli omezení volného pohybu s výjimkami, zavedenými vládou od pondělí.

Snahou politiků je, aby stát fungoval i v době krize, Musí fungovat základní funkce státu - úřady, zdravotnictví, hasiči, policie, armáda a základní zásobování jídlem, teplem a energii.

Jaká je moje zkušenost? Paniku dělají ti pohodáři, kteří si mysleli, že na ně nic a nikdo nemá. Že jde vše samo a svět je tu pro ně a je to jeden velký karneval zážitků. Takové typy nemají rády žádné krizové plánování, žádnou přípravu na krizi. A když ta krize přijde, tak ti první panikaří, stojí první u doktora, vykupují lékárny a potraviny. A právě oni tu paniku zvyšují svými přeplněnými nákupními košíky se zásobami, které zase nemají pořádně ani kam dát. Bydlí v bytových domech, kde nejsou žádné sklepy a úložné prostory. Ono to ostatně platí i pro ty, co bydlí v novostavbách někde za městem, ale ani oni nemají žádné sklepy. Kdyby stát nezajistil výrobu energie a vypadly by mrazáky, čerpadla pro dodávky vody a výrobu energie, to by byla teprve panika!

Píšu tyto věci, že na nebezpečí je třeba se připravovat v předstihu, aby nebyla zbytečná panika, která ochromuje. Shánět nyní roušky je poněkud pozdě. Je třeba myslet a připravovat se do budoucna. Přijdou nová nebezpečí. Ekonomická a migrační. Na ty je třeba se soustřeďovat už nyní!!! A jistě přijdou! Pak zase nebudeme připraveni.

Šíření poplašné zprávy je pod § 357. Já navrhuji zavedení nového trestného činu, který v zákoníku chybí. Šíření lživě uklidňující zprávy. Proč? Protože si myslím, že lživě informovat lidi a nechat je nepřipravené je předpoklad pro vznik paniky ve společnosti. Říkat, že jsme připraveni a přitom máme jídlo pro občany na den a půl, je lživě uklidňující. To samé platí na to, jak skvěle na tom jsme ekonomicky a finančně, když máme 1,6 bilionu dluhu a 800 tisíc lidí v exekucích. Nejsme na tom dobře!

Pod nový paragraf by se možná vešli i ti, kdo přes znalost toho, že v Číně jsou problémy s novým virem, se tomuto nevěnovali. Z čínského problému se stal celosvětový problém. Koncem ledna poslanec Svoboda se ptal na připravenost vlády na situaci, kdyby přišel tento virus do Evropy. Ptal se na počty a kapacity nemocnic. Jeho návrh, aby se toto téma dostalo do programu pléna Poslanecké sněmovny, nebyl přijat. Ministr tvrdil, že jsme připraveni a že vše je v pořádku. A nyní začínají omluvy padat jak od ministrů, tak premiéra. Již ví, že situaci podcenili. V lednu to bylo na stíhání poslance Svobody za šíření poplašné zprávy. Ono říkat nepříjemné informace či se ptát je však povinnost. V lednu mohl být stíhán poslanec Svoboda za šíření poplašné zprávy. Nyní by podle mého návrhu mohli být stíháni ti, co lživě uklidňovali poslance a veřejnost.

Všichni ti uklidňovači jsou nebezpeční pro vznik následující paniky, až přijde krize. Když je pěkné počasí, tak se nechce věřit, že přijde bouřka. A ona vždy přijde. Že přiletí do Afriky sarančata, taky není poplašná zpráva, ona přiletí. Že přijde ekonomická krize, je taky zákonitost. To není taky poplašná zpráva. To jsou vše zákonitosti. To samé platí o migraci a problémy s ní, to je taky zákonité. Snaha vydat ke stíhání poslankyni Karlu Maříkovou pro její názory ohledně invazivních druhů se za pár týdnů bude jevit jako směšné.

Doba bude někde jinde a Maříková možná bude za vizionářku. Před 14 dny jsme si taky nemohli představit současný stav. Byli ti, co to předvídali, šiřiteli poplašných zpráv? Jde o jedno. Být připraven do budoucna! Lživí uklidňovači nás nepřipraví.

Josef ŠVARCBEK