Je snadné nenést odpovědnost

Sleduji pochopitelně televizní zpravodajství. Je pro nás společně s rozhlasovými vlnami nejrychlejším informačním kanálem, zvláště v současné době. Dozvídáme se z nich nejen o opatřeních vlády a o tom, jak je máme plnit, ale v posledních několika dnech – zvláště mám na mysli Českou televizi – i velmi kritická, často až podpásová slova, o tom, co vláda udělala špatně. Zřejmě vybraní opoziční politici by všechno řešili úplně jinak, kdyby oni byli u moci. Vynikají pirátští zástupci, zvláště pak Ivan Bartoš. Mrzí mě, že i někteří autoři v papírových médiích se pokoušejí na kritice činů vlády získat body pro budoucnost. Je totiž snadné nenést odpovědnost a ze závětří kritizovat toho, kdo se snaží něco dělat.

Mám, jako většina z nás, své zkušenosti. Když se dostaneme do nepředvídané či nepředvídatelné situace, býváme zaskočeni a ne vždy problém řešíme správně. Ostatně ani připraveni na takovou situaci být často nemůžeme. A Babišova vláda se do takové situace dostala. To, co na její bedra bylo naloženo, nebyl jen malý nepříjemný úkol, ale takový, jaké ještě žádná vláda od roku 1989 a vlastně i v době předtím neřešila. Nebylo možné, aby v něčem nechybovala, nebo nereagovala adekvátně.

Na rozdíl od jiných evropských vlád reagovala však velmi promptně a zdá se, že i účinně. Dík jí za to. Pokud by se chovala stejně jako před krátkým časem Pirát dr. Hřib, jinak pražský primátor, pak z Číny bychom těžko za cenu, která je dnes přece jen slušná, dostali potřebné dodávky, spíše však je vůbec nedostali. Dnes kritika vlády z úst Ivana Bartoše mně připomíná štěkání psa na Měsíc, jež jen znepříjemňuje život nás, občanů České republiky, kteří odpočíváme po vykonané práci. A navíc nepřináší žádná řešení.

Také z řad dalších politiků a žurnalistů, kteří nemají za nic zodpovědnost, se ozývají kritická slova směřující na to či ono opatření Babišova týmu. Zvláště těch, na jejichž vlády v minulosti se snažíme co nejrychleji zapomenout. Měli by raději mlčet. Už proto, že vláda ČR opravdu na rozdíl od mnoha evropských vlád dokázala, že naše vlast není zasažena tak jako jiné evropské země. Nebýt trestuhodné snahy, už v době růstu počtu nemocných koronavirem, si ještě zalyžovat, odjet do severní Itálie a tím vlastně sobecky ohrozit nejen sama sebe, ale po návratu občany ve svém okolí, mohlo by číslo nakažených být zřejmě mnohem nižší a přijatá opatření možná méně tvrdá.

Myslím, že máme vládu do nepohody, a jsem rád, že komunisté umožnili její vznik, i když výhrad k jednotlivým jejím rozhodnutím jsme mohli před nově vzniklou situací mít víc než dost.

Jaroslav KOJZAR