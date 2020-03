Volná neděle?

Čtrnáct dní »karantény« za námi a většina z nás už toho má po krk. Jsou ale i tací, co doslova padají na ústa. Vedle lékařů, sester a členů Integrovaného záchranného systému jsou i obyčejnější práce, jako například prodavačky.

I ty pracují sedm dní v týdnu v rizikovém prostředí, protože zvláště v menších obchodech musejí nejen sedět často nechráněné jen s rouškou za pokladnami, ale také musejí doplňovat regály, třídit prošlé či nevyhovující zboží, uklízet a navíc desinfikovat.

Objevily se tak návrhy na zavedení volné neděle, jako je běžné v mnoha zemích na západ od nás. Zaměstnanci obchodů by tak měli alespoň jeden den pro sebe na oddych. Když jsem ale i já tento nápad sdílela na internetu, byla jsem osočena několik pravicovými voliči i politiky, že to je až nemorální. Že přeci nemůžeme udělat jednodenní ekonomickou bublinu v době, kdy je každá pracovní hodina důležitá, kdy je mnoho lidí bez práce a kdy by ti, kteří mají třeba také konečně volno, si nemohli nakoupit.

Jenže každá mince má dvě strany. On logicky by pracovní trh měl reagovat nabídkou pracovních, respektive brigádních míst v obchodech. Ale to se zatím v menších prodejnách neděje. Vedoucí obchodů se spoléhají zatím na vlastní síly. Nebo například ve velkoskladech děje, ale dlouhodobě nabídka, ač by tomu čísla odpovídat neměla, převyšuje poptávku.

Jak to? Je to právě jen čtrnáct dní. Mnoho zaměstnanců například z restaurací a hotelů není bez práce. Jsou na dovolené, na nemocenské či »ošetřovačce«, stát sám tlačí na to, aby zaměstnavatelé nepropouštěli a zaměstnanci tak mají vidinu stálého, byť nižšího příjmu a také konečně pár dnů volna. A navíc není mezi lidmi mnoho těch, kteří by šli za pár korun, které brigádní pozice nabízí, riskovat nakažení tou mrzkou nemocí do tak rizikových míst, jako jsou zrovna nyní ty v obchodech.

Podle mého se my, spotřebitelé, včetně těch hrdinů ve směnných provozech s jedním dnem bez obchodu obejdeme. Přeci většina z nás má doma nějaké ty zásoby, aby jeden den neumřela hlady. A jeden volný den po dobu karantény, tedy maximálně měsíc, by podle mého ani příliš nezamával s příjmy obchodníků. S mnohými prodavačkami jsem mluvila a věřte, že toho vážně už mají dost a samy volají po volném dni. Vyhovte jim, prosím, vážení politici i obchodníci! Jsou to také jen lidé.

Helena KOČOVÁ