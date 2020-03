Ilustrační FOTO - Pixabay

Nakažených má být 15 000

Na konci března by podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) mohlo být v ČR celkově asi 3000 případů nákazy COVID-19. Na konci dubna se očekává kumulativně asi 15 000 nakažených, včetně už vyléčených. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout, řekl novinářům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Denní přírůstky nakažených klesají a zřejmě budou stagnovat. Podle Duška je to důvod k mírnému optimismu. Podíl seniorů mezi nakaženými je asi 17 procent, daří se je tedy zřejmě přijatými opatřeními chránit. Španělsko má tento podíl asi 50 procent. Kromě vyššího věku považují odborníci za rizikový také vysoký krevní tlak, cukrovku a zřejmě také aktuálně léčenou rakovinu.

O úspěchu zavedených opatření podle Duška vypovídá právě to, že se podaří uchránit ohrožené skupiny obyvatel, tedy především seniory, a nenastane tlak na akutní lůžkovou péči.

Hospitalizovaných je podle ÚZIS deset až 11 procent ze všech nakažených. Zhruba pětina z nich potřebuje intenzivní péči. Jeden nakažený v ČR v průměru podle odhadů z dostupných dat 12. března nakazil 2,64 osoby. Po opatřeních číslo podle ÚZIS klesá, k 16. březnu to bylo podle Duška 1,9 a za týden by to mohlo být 1,2. »Cílem je číslo pod jedna, které znamená, že epidemie zpomaluje,« řekl Dušek.

(ste)