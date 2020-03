Ilustrační FOTO - Pixabay

Pustit Assange kvůli koronaviru

Právníci Juliana Assange požádají, aby byl propuštěn na kauci. Obávají se totiž, že by se mohl ve vězení nakazit koronavirem. S odvoláním na prohlášení Assangeovy společnosti WikiLeaks o tom informovala agentura Reuters.

Zakladatel WikiLeaks, která se specializuje na zveřejňování tajných dokumentů různých vlád i jiných institucí, je ve vazbě v Londýně na základě žádosti o vydání do USA. Američané chtějí Assange soudit na základě 18bodové obžaloby; podle prokuratury se zapojil do spiknutí s cílem proniknout do vládních počítačů a porušil zákony na ochranu proti špionáži.

Americké obvinění souvisí s aktivitami serveru WikiLeaks, který v posledních letech zveřejnil statisíce utajovaných dokumentů o vojenských a diplomatických skandálních krocích USA.

V prohlášení Wikileaks stojí, že Assangeovi právníci žádost o propuštění na kauci podají soudu ve Westminsteru 25. března, píše ČTK.

Server Wikileaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.

Příslušný trest si Assange v přísně střežené káznici Belmarsh stále odpykává. Pokud by byl vydán do USA a následně shledán vinným, mohl by být navzdory tamním frázím o svobodě slova (a o nejdemokratičtějším státu světa) uvězněn i na několik desítek let.

