Není čas na politikaření

Vláda nezneužije současnou krizi kvůli koronaviru k posílení své moci. Poslancům to slíbil premiér Andrej Babiš (ANO). Sněmovna ve stavu legislativní nouze schvalovala šest vládních návrhů, mimo jiné návrh na rozšíření ošetřovného. KSČM návrh podporuje, na politikaření podle komunistů není čas.

V úvodu schůze premiér Andrej Babiš (ANO) poslancům slíbil, že vláda nezneužije krizi kvůli koronaviru k posílení své moci. Stav legislativní nouze je podle něj pouze dočasný na nezbytně dlouhou dobu, stejně jako uzavření hranic a další opatření. »Rozhodně nebudeme a nechceme omezovat základní lidské svobody garantované Ústavou České republiky. Demokracie si hluboce vážím, ale teď jde o zdraví lidí,« uvedl Babiš. Současnou epidemii koronaviru označil za nejtěžší období, které ČR v novodobé historii zažila. Vyzval všechny parlamentní strany, aby ukončily politické půtky a spolupracovaly. »Myslím si, že bychom měli spolupracovat a ukázat lidem, že jsme schopni jít příkladem a v důležitých chvílích nehledět na stranické preference, všichni,« řekl premiér.

Za základní cíle vlády v současné krizi Babiš označil úspěšně zvládnout epidemii koronaviru a ochránit zdraví občanů, udržet lidi v práci a finančně jim pomoci a co nejdříve vrátit běžný život ke stavu před epidemií. »Všichni chceme, abychom udrželi zaměstnanost, dostali peníze mezi lidi,« řekl k předloženým zákonům. Podle Babiše lze reálně očekávat, že navrhovaný schodek státního rozpočtu 200 miliard Kč může vláda ještě opravit podle průběhu ekonomické krize. Nedá se proto podle něj vyloučit, že vláda přijde za poslanci s úpravou rozpočtu znovu. Premiér také nabídl opozici tři místa v Ústředním krizovém štábu.

Komunisté přijali nabídku k účasti v krizovém štábu

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip uvedl, že komunisté tuto nabídku využijí. »Klub KSČM doplní do krizového štábu svého zástupce, abychom to byli i my, kteří chtějí pomoci řešit situaci, která v České republice je,« uvedl Filip. Ujistil také, že poslanci KSČM vládní opatření podpoří, znovu je ale chtějí posoudit po 12. dubnu. Podle Filipa je totiž pravděpodobné, že stav nouze v ČR bude pokračovat i po tomto datu. »A to neříkám jako nějaké strašení, ale jako reálný fakt vzhledem k vývoji situace s nákazou COVID-19. To znamená, že máme před sebou určitě ještě nejméně jedno zasedání, ve kterém budou posouzeny další návrhy. Tam už budeme chtít, aby vláda s námi komunikovala ještě intenzivněji, než tomu bylo dosud,« uvedl Filip. Do budoucna se komunisté chtějí soustředit mimo jiné na posílení energetické bezpečnosti a potravinové soběstačnosti ČR.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Podporu vládním opatřením vyjádřili také zástupci dalších opozičních stran. Předseda ODS Petr Fiala pokládá za správné, že vláda přistoupila i na některé návrhy ODS, očekává ale další balík opatření pro obyvatele a firmy. Šéf Pirátů Ivan Bartoš upozornil na to, že je třeba se výrazněji zaměřit na ohrožené skupiny lidí. Je podle něj třeba řešit také problém lidí v exekucích nebo dbát na to, aby úřady vyplácely lidem řádně sociální dávky. Stát by měl podle něho podpořit také lidi bez domova, měl by pro ně vybrat vhodné budovy, které vlastní. Podporovat rozumné návrhy vlády chce i KDU-ČSL. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyzvala vládu k lepší informovanosti občanů i složek, které jsou v pohotovosti.

Dvě desítky pozměňovacích návrhů

Opoziční poslanci podali k ošetřovnému dvě desítky pozměňovacích návrhů. Týkaly se například rozšíření okruhu rodin s nárokem na ošetřovné i jeho výše. Část opozice chce, aby na ošetřovné měl nárok rodič dítěte do 15 let věku. Poslanci také navrhli zvýšení ošetřovného z nynějších 60 procent redukovaného vyměřovacího základu na 80 procent, nebo dokonce 100 procent. »Není čas na politikaření,« komentovala navrhované úpravy místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) upozornila na to, že 80 procent redukovaného vyměřovacího základu odpovídá téměř 100 procentům čisté mzdy. Další pozměňovací návrhy se týkaly například osob samostatně výdělečně činných, tedy drobných podnikatelů. I pro ně chce část poslanců zavést ošetřovné zákonem, liší se ve výši. Sociální výbor už ráno tyto opoziční úpravy nepodpořil. Předsedkyně výboru Jana Pastuchová (ANO) podotkla, že pokud by byly školy zavřené delší dobu, vláda by jednala o možném zvýšení částky ošetřovného. Růst částky budou v takovém případě požadovat komunisté. Aulická uvedla, že budou chtít ošetřovné i pro rodiče, pokud pracuje na dohodu o pracovní činnosti a platí odvody. »Záleží nám na tom, aby lidé, kteří mají hlavní pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti a odvádějí státu odvody, aby se i na ně ošetřovné vztahovalo,« uvedla Aulická.

Sněmovna nejdříve projednala všechny návrhy ve druhém čtení, až poté přistoupila k závěrečnému hlasování jednotlivých norem. Do uzávěrky našeho listu k hlasování nedošlo.

