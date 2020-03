Co s dětmi v době koronaviru? Buďte ideální!

Dětí, které se v posledních dnech nudí doma, je víc než dost. Jak je zabavit? Pionýr nabízí jeden tip – hru »Buď Ideální«, kterou připravil jako součást oslav 30. výročí obnovení své samostatné činnosti. Je určená pro jednotlivce a zapojit se do ní může opravdu každý.

O hře nás informoval Jakub Kořínek z Pionýra, z. s.

O co jde?

Název hry odkazuje k sedmi Ideálům Pionýra (Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda), to ale vůbec neznamená, že je jenom pro pionýry. Zrovna teď, když děti potřebují co nejvíce smysluplných aktivit, přijde vhod, že je otevřená opravdu všem. Ke každému z ideálů je v duchu výročí připraveno 30 úkolů, to je sice dohromady 210, ale většinou jsou to úkoly jednoduché a dost rozmanité na to, aby si každý hráč mohl vybrat ty, které ho budou bavit. Cílem totiž není splnit nutně všechny, nejde o závod, odměnou je hlavně dobrý pocit z překonaných (byť většinou drobných) výzev.

Jak se zapojit

První krok je otevřít si web hry: www.budidealni.cz a zaregistrovat se. Každý hráč pak také potřebuje svého »vedoucího« (což ale může být klidně rodič), který splněné úkoly zkontroluje. Nejde ani tak o nedůvěru, ale spíše o pojistku proti nedorozuměním – přeci jen se do hry budou zapojovat i malé děti.

A pak už stačí otevírat jeden ideál po druhém a vybírat si úkoly. Velká část z nich se dá plnit samostatně a třeba i bez vycházení ven – a na ty ostatní snad také dojde, až pandemie poleví…

Tak si otevřete www.budidealni.cz a buďte s námi ideální.

(za, mh)