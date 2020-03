Ilustrační FOTO - Pixabay

Zemřel pátý český pacient s COVID-19, nakažených je 1497

V České republice zemřel pátý pacient s onemocněním COVID-19, jde o osmaosmdesátiletého muže ze Středočeského kraje. Byl v domácím léčení, novým koronavirem se nakazil v rodině a trpěl chronickým onemocněním, řekla ČTK mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová. Dodala, že muž byl z Kladenska. Úřady ohlásily už dvě oběti koronaviru.

Celá země má k ránu 1497 potvrzených případů nákazy koronavirem. Za úterý přibylo 185 nakažených. Deset lidí se vyléčilo.

Ve středních Čechách je 193 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, od úterního rána jich tak přibylo 25. Nejvíce potvrzených případů, 35, je v okrese Praha-západ, uvedli středočeští hygienici na svém webu.

Následuje Praha-východ s 29 nakaženými, Kladensko s 24 a Benešovsko a Mělnicko shodně s 23 potvrzenými případy nákazy. Nejlepší je dosud situace na Rakovnicku, kde jsou čtyři nakažení, a na Kutnohorsku a Mladoboleslavsku, kde hygienici evidují shodně pět onemocnění.

V karanténě nařízené hygieniky je aktuálně 29 lidí, další posílají do karantény jejich praktičtí lékaři, tyto lidi ale hygienici neevidují. Testováno na možnou nákazu koronavirem bylo ve Středočeském kraji zatím 1545 lidí.

"Naprostá většina pacientů má v této chvíli lehký průběh onemocnění. Jedná se vesměs o lidi s cestovatelskou anamnézou a jejich kontakty," uvedli hygienici.

Evakuační lety do ČR přepravily 257 Čechů z Filipín či Hondurasu

V noci se do Česka vrátilo letadlem 88 Čechů, kteří kvůli opatřením proti koronaviru uvázli na Filipínách. Přiletělo také 169 Čechů z Hondurasu a Mexika. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož úřad evakuační lety organizuje. Na cestě je podle ministra dalších 300 Čechů například z Dominikánské republiky nebo Vietnamu.

Letadla z Filipín a Mexika přistála v Praze mezi půlnocí a 02:00, uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Podle Petříčka Česko jako první ze zemí Evropské unie evakuovalo své občany z filipínského ostrova Cebu, další desítky lidí letadlo nabralo v Manile. Do Prahy přepravilo také 90 lidí z dalších evropských zemí, mimo jiné Rakušany a Slováky. Francouzská ambasáda na twitteru poděkovala za přepravu tří francouzských občanů, britský velvyslanec Nick Archer na stejné sociální síti poděkoval za dva přepravené Brity.

Evakuační let z Latinské Ameriky přivezl 124 Čechů, kteří uvázli bez spojení na ostrově Roatán v Hondurasu. V Mexiku přibral podle Štíchové dalších 45 českých občanů, podle Petříčka šlo o seniory, rodiny s malými dětmi a nemocné. Tento let do Evropy přepravil 12 lidí z jiných evropských zemí, doplnila mluvčí.

V Praze přistanou také další letadla, která přepravují Čechy v nouzi domů. Společnost Smartwings, se kterou ministerstvo zahraničí spolupracuje, přiveze Čechy z Panamy, Kuby, Dominikánské republiky, Kostariky a Kolumbie. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové bude o víkendu následovat let z Peru. "V případě Peru se jedná o 130 osob, které jsou v důsledku uzavření peruánských letišť a vzdušného prostoru uvězněni v Peru," řekl Petříček v České televizi (ČT).

Řada zemí kvůli šíření epidemie uzavřela stejně jako Česko svoje hranice, omezen byl radikálně letecký provoz. Česká diplomacie využívá vedle komerčních firem také vojenský speciál, který například o uplynulém víkendu dopravil do ČR z Pobaltí 51 Čechů a Slováků, naopak do lotyšské Rigy dovezl 25 lidí.

Vedle letadel mohou čeští občané využít k návratu do vlasti také evakuační autobusy, které vyjíždějí například z Amsterdamu, Bruselu, Londýna, Paříže, Vídně nebo Berlína. Dál pak platí výjimka ministerstva vnitra pro rodinné příslušníky, kteří si mohou sami pro příbuzné dojet na letiště v Rakousku či Německu. Podle ministerstva zahraničí by ale Češi měli z tamních letišť primárně využít vnitrostátní přepravu na hranici s ČR, kde je mohou čekat příbuzní.

(čtk)