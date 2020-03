Ilustrační FOTO - Pixabay

New York se zalyká počtem nemocných

New York má 14 775 potvrzených případů nákazy koronavirem a 192 obětí, uvedl starosta největšího amerického města Bill de Blasio. Koronaviru podle agentury AP podlehlo už více než 600 Američanů a přes 46 000 se nakazilo.

Pohotovosti přeplněné pacienty, které sužují neustálé záchvaty kašle. Postele vmáčknuté kdekoli, kde je kousek místa. Přepracovaní, nevyspalí doktoři a sestry, kteří dostávají na příděl jednu obličejovou masku denně a ničí je starost o tenčící se počet dostupných plicních ventilátorů. Taková je realita uvnitř newyorských nemocnic, které se staly ohniskem koronavirové krize v zemi - a vypadají jako uprostřed válečné zóny, napsala agentura AP.

V New Yorku přibývá nakažených pětkrát rychleji než ve zbytku země a zdravotníci se vystavují riziku ve snaze zastavit vlnu nemoci, která se s každým dnem zhoršuje. Čelí přitom nedostatku potřebného vybavení, místo kterého se jim dostává jen zatím nesplněných slibů federální vlády.

»Jsme tu sto procent času bez ohledu na cokoli,« řekl doktor Jolion McGreevy, zdravotní ředitel pohotovosti v nemocnici Mount Sinai. »Už měsíc jedeme naplno a je to hodně stresující.«

»Nezpomalujeme to. A samo se to zrychluje,« řekl guvernér státu Andrew Cuomo, který předpověděl, že stát může být jen dva týdny od krize, kdy na JIP bude potřebovat být 40 000 lidí. Takový příval by ale zahltil nemocnice, které nyní mají v celém státě jen 3000 lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Cuoma popudila poznámka prezidenta Donalda Trumpa, že by Američané měli být připravení se v řádu týdnů vrátit do práce v zájmu ekonomiky. Tím by ale v zásadě obětovali životy starších a nejzranitelnějších obyvatel, řekl Cuomo.

A neodpustil si rýpnutí do federální vlády, která se chválila za to, že poslala městu 400 zoufale potřebných plicních ventilátorů z národních zásob. »Co budu dělat se 400 ventilátory, když jich potřebuju 30 000?« zeptal se.

Nemocnice v New Yorku spotřebovávají během krize asi 40 000 masek denně - zhruba desetkrát víc, než je běžné množství. A už začaly zaměstnancům přidělovat jedinou na den. De Blasio řekl, že v pondělí dostaly nemocnice asi 2,2 milionu obličejových masek a další dodávky jsou na cestě od státu i federální vlády. Dodal ale, že jich bude potřeba ještě mnohem víc. »Jestli nám dojdou, bude to jako poslat vojáka do války, kde mají všichni ostatní ochrannou výstroj, jenom on ne,« řekl doktor Joseph Habboushe, který ordinuje na pohotovosti ve zdravotním středisku NYU Langone.

(čtk)