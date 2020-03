Ilustrační FOTO - Pixabay

Termíny maturit a přijímaček se posunou

Přijímací zkoušky na střední školy se zřejmě uskuteční nejdříve 14 dnů po otevření škol, které jsou uzavřeny kvůli pandemii koronaviru. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Mají být do konce školního roku.

Změny termínů přináší vládní návrh zákona, který v úterý večer schválila v legislativní nouzi Sněmovna. Maturity se mají uskutečnit do konce června. Pokud by se školy otevřely po 1. červnu, maturity by měl nahradit průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy. Poslanci to schválili, i když část z nich požadovala raději prodloužit termín pro uskutečnění maturit.

Maturanti nebudou letos psát slohy z češtiny a cizích jazyků, pouze didaktické testy. Ty měly podle vlády vyhodnocovat samy školy podle podkladů organizace Cermat, která je připravuje. Sněmovní školský výbor však po kritice některých ředitelů středních škol prosadil, aby testy vyhodnocoval Cermat, a učitelé tak měli čas uzavřít nižší ročníky. Ředitelé škol budou moci dát maturantům týdenní studijní volno před závěrečnou zkouškou, povinné to ovšem nebude.

Přijímací zkoušky by se měly uskutečnit pouze v jednom termínu místo standardních dvou, což vadilo hlavně Pirátům. Neprosadili však ani doprovodné usnesení, aby MŠMT připravilo změnu. Kritici se obávají, že děti budou posuzovány na základě výsledku jediného testu, což jim v případě špatného výsledku zkomplikuje přijetí na vybranou školu. Jednotná přijímací zkouška počítá s testy z češtiny a matematiky, zákon počítá i s náhradním termínem pro její absolvování.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit ve druhé polovině května. Přesný termín maturit chce vyhlásit až po otevření škol. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, školy by mu dle návrhu měly umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také. V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, by podle Plagy mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci. Státní maturity se podle původního plánu měly uskutečnit v dubnu a květnu. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo zhruba 80 tisíc studentů a k přijímacím zkouškám na maturitní obory přibližně 95 tisíc dětí.

Termíny závěrečných zkoušek učňů, které se obvykle konají v červnu, by se mohly upravit podobně jako u maturit. Stejné by u nich mohlo být i náhradní řešení při otevření škol po 1. červnu. Loni šlo k těmto zkouškám zhruba 27 500 učňů.

Předlohu ve zrychleném režimu schválil i Senát, čeká ji ještě podpis prezidenta republiky.

(ku, jad)