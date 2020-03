Ilustrační FOTO - Haló noviny

Schodek eráru razantně vzroste, nemusí to však být konečné číslo

Schválený schodek letošního rozpočtu se zvýší z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Ve stavu legislativní nouze o tom v úterý večer rozhodla Sněmovna. Příjmy rozpočtu tak proti původnímu plánu klesnou o 89,8 miliardy korun, naopak výdaje mají vzrůst o 70,2 miliardy korun.

Schodek chce vláda pokrýt hlavně vydáním státních dluhopisů. Kabinet uvádí, že při sestavování rozpočtu na letošní rok se vycházelo z tehdy aktuálních dat a prognóz, které nepředpokládaly rozšíření nemoci COVID-19. Tato nemoc s sebou přinesla významný propad ekonomické aktivity, a tím i omezení daňových příjmů státního rozpočtu. Zároveň bude muset stát vydat z rozpočtu víc peněz na boj proti šíření epidemie a na podporu ekonomiky.

Celkové příjmy rozpočtu by měly letos činit nově 1,488 bilionu korun a výdaje 1,688 bilionu korun.

Poslanci schválili změnu státního rozpočtu v podobě předložené vládou. Neprošel žádný pozměňovací návrh. Sněmovna však na návrh svého rozpočtového výboru přijala doprovodné usnesení, ve kterém vyzvala vládu, aby vytvořila rychlý program pro přímou finanční podporu osob samostatně výdělečně činných.

»Výhodou České republiky je, že naše ekonomika, její veřejné rozpočty, ale i měnová politika se nachází v kondici, díky níž tuto situaci ustojíme. Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivé podmínky pro to vše zvládnout,« prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Hlavní změnou u výdajů je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 mld. Kč na operativní využití k řešení dopadů šíření koronaviru. Původně činila rezerva 4,9 mld. Stát už ji však podle ministryně vyčerpal na nákupy ochranných pomůcek pro boj s epidemií.

Dále novela zvyšuje dávky na nemocenské pojištění o deset miliard korun, výdaje na obsluhu státního dluhu o pět miliard z původních 43,8 mld. Kč. U příjmů ministerstvo financí počítá s poklesem daňových příjmů o 55,7 mld. Kč kvůli omezení výkonu ekonomiky. Na straně výdajů chce vláda vzít ministerstvu obrany 2,9 miliardy na vojenské nákupy. Na slevách na jízdném chce ušetřit 1,5 miliardy korun.

Rozpočet původně počítal s letošním růstem ekonomiky o 2,2 procenta. Nyní ministerstvo financí odhaduje, že ekonomika letos poklesne, a to o 5,1 procenta. Podle odhadů poradenské společnosti Deloitte by mohla česká ekonomika letos klesnout až o deset procent.

Státní dluh se pak kvůli vyššímu schodku zvýší také o 200 miliard na 1840 miliard korun. Měl by tak představovat 33,2 % hrubého domácího produktu. Při původně schváleném schodku 40 miliard se měl zvýšit na 1680 miliard korun.

Filip: Nezbývá, než dát vládě bianco šek, ale...

Opozice vyjadřovala pro navrženou změnu rozpočtu vesměs pochopení. »Rozumím tomu, že když se změní deficit státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard, je to velká změna, je to v podstatě bianco šek pro vládu zejména ve chvíli, kdy vládní rozpočtová rezerva se doplňuje do výše, kterou paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí naznačila,« zdůraznil místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Myslí si, že se poslanci budou muset kvůli hospodaření státu sejít ještě minimálně jednou kvůli změnám, které jsou v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, v jednotlivých resortech, které se mu jeví jako velmi nevyvážené. Ke zvážení dal další možnosti, kde vzít peníze – konkrétně jmenoval armádu.

»Stejně tak je ke zvážení otázka i vlastních státních hmotných rezerv. Mluvil jsem o tom minimálně od září minulého roku, když se připravoval státní rozpočet, že některé věci ve zdravotnictví by měly ve státních hmotných rezervách fungovat jinak, než se ukázalo letos v únoru. Přitom je zřejmé, že nové hrozby nebo hybridní hrozby, jak se jim říká, mohou ve světě způsobit krize docela nevídané a zatím neřešené,« zdůraznil předseda komunistů.

Za KSČM vyslovil přesvědčení, že bianco šek je možné vládě vystavit, ale s podmínkou, že bude pravidelně řešit situaci a využívání prostředků, které budou vládě svěřeny. »Mohu mít konkrétní individuální výhrady, ale na druhou stranu chceme, aby vláda řešila věci rychle, odpovědně a ve prospěch občanů ČR. Nemůžeme na jedné straně rozdávat a na druhé straně zcela podříznout příjmy státního rozpočtu,« prohlásil Filip.

»Dáváme šanci vládě, aby přijala opatření, která zmírní dopady této krize, a budeme doufat, že tuto šanci využije,« řekla Věra Kovářová (STAN). Jan Skopeček (ODS) řekl, že mu v návrhu chybí fiskální impulz ve formě snížení daní. Někteří poslanci, například předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, kladli otázku, jestli nebude třeba se ještě jednou sejít právě kvůli revizi rozpočtu. Ocenil by, kdyby vláda poslance informovala o tom, jaké zákony bude měnit a jaký dopad to bude mít do státního rozpočtu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už v úterý nevyloučil, že podle vývoje ekonomické krize přijde vláda do Sněmovny s úpravami rozpočtu znovu.

Dosud nejvyšší deficit měl státní rozpočet ČR za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Novelu státního rozpočtu hned podepsala prezident republiky Miloš Zeman. Senát se erárem nezabývá.

Třetí a čtvrtá vlna EET se pozdrží

Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. I tento vládní návrh ve stavu legislativní nouze schválila bez dalších úprav Sněmovna. Neprošel žádný pozměňovací návrh. Pro zákon hlasovalo 96 z 98 přítomných poslanců.

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni podnikatelé spadající pod EET budou mít dostatečnou podporu, ať již technickou nebo administrativní. Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje, popsala před poslanci ministryně Schillerová. Upozornila, že navíc nastává doba, kdy většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit.

Odložit účinnost tohoto zákona, který měl startovat 1. května, je podle stínového ministra financí za KSČM, poslance Jiřího Dolejše v podstatě více než logické, je to »mnohem čistší a jasnější, než dát na sliby, že se nebude vymáhat, nebude kontrolovat a obtěžovat atd.,« řekl s tím, že v nejbližším období stejně moc tržeb, a tudíž ani daní nebude. Délka odkladu má podle něj svůj význam. »Chápu, že někdo si myslí, že tři měsíce bude málo. Východisko z oněch tří měsíců vychází z optimistického předpokladu, který se nemusí naplnit - že se před Velikonocemi sejdeme a uslyšíme, že prodlužování nouzového stavu není nutné a že nejpozději do konce roku se vracíme do původních kolejí a ekonomika začíná fungovat,« uvedl Dolejš s tím, že to se stát samozřejmě nemusí. Proto je otevřený případným debatám o další odklad spuštění 3. a 4. vlny EET. Stejně očekává nějaký další balíček, se kterým vláda přijde do Sněmovny ještě během jara.

Ministerstvo financí již dříve plánovalo odložit start třetí a čtvrté fáze EET plánovaný na 1. květen. Úředníci by nekontrolovali její dodržování. To byl však podle MF krok, který vycházel z aktuální situace, a jeho cílem bylo omezit návštěvy finančních úřadů. Ministerstvo však dospělo k závěru, že s ohledem na další vývoj situace, například uzavření nebo omezení provozu části provozoven, by mohly vzniknout potíže i těm podnikatelům, kteří pod EET spadají už nyní. Od května se měla evidence rozšířit na zbývající odvětví ekonomiky. Vztahovala by se hlavně na řemeslníky, ale i taxikáře, advokáty nebo lékaře.

Několik opozičních stran předložilo návrh, aby se úplné rozšíření EET odložilo na 1. leden 2021. Opozice EET kritizuje a chce ji zrušit. Řada opozičních poslanců v úterý chtěla navrhovanou tříměsíční lhůtu prodloužit, a tím i odložit závěrečnou fázi EET. Ta spočívá v rozšíření evidence na všechny zbývající obory ekonomiky. »Lhůta tří měsíců je krátká a neodpovídá vážnosti situace,« řekla Věra Kovářová (STAN). Podle Jana Hrnčíře (SPD) odklad o tři měsíce nic neznamená, chtěl prodloužit pozastavení EET až na 18 měsíců po ukončení nouzového stavu. Sněmovna však žádný pozměňující návrh nepřijala. Novelu schválil i Senát, chybí pod ní už jen podpis prezidenta republiky.

(ku, jad)