Premiér Andrej Babiš. FOTO - Wikimedia commons

Babiš nabídl opozici tři místa v krizovém štábu

Roman Šmucler, Martin Červíček, Zdeněk Ondráček, Vít Kaňkovský… To jsou jména kandidátů, které nominují nevládní strany do Ústředního krizového štábu. Premiér Andrej Babiš (ANO) nabídl v úterý ve Sněmovně opozici, což v dolní komoře čítá sedm stran, ve štábu tři křesla.

Prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera navrhuje TOP 09, Lidovci by v krizovém štábu chtěli mít svého poslance a primáře Víta Kaňkovského. ODS jako kandidáta postaví náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje a bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka. Komunisté navrhují svého poslance, stínového ministra vnitra za KSČM Zdeňka Ondráčka, za SPD bude kandidovat poslanec Radovan Vích.

Šmucler je podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v každodenním kontaktu s lékaři v terénu, a má tak přehled například o konkrétním nedostatku ochranných pomůcek nebo o tom, jaké informace se k lékařům dostávají. Aktivně také podle ní pomáhá při řešeních krizové situace kolem koronaviru. V krizovém štábu by za opozici podle ní měli zasednout zejména odborníci. Očekává, že Šmuclerovým prostřednictvím by se mohly dostávat informace od lékařů do krizového štábu a naopak. Šmucler byl v minulosti členem TOP 09, po zvolení šéfem České stomatologické komory stranu opustil. V uplynulých dnech poukazoval na problémy s distribucí ochranných materiálů.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip Šmuclera označil za dobrého kandidáta, jeho strana však chce do krizového štábu nominovat Ondráčka, který je ve Sněmovně místopředsedou bezpečnostního výboru. Lidovci podle svého šéfa Mariana Jurečky navrhnou někdejšího ředitele havlíčkobrodské nemocnice Kaňkovského. »Má zkušenost s krizovým řízením,« sdělil Jurečka. Za ODS se kandidátem stane Červíček, který několik let vedl státní policii. I u něj předseda strany Petr Fiala argumentuje velkými zkušenostmi s krizovým řízením. Za SPD kandiduje bývalý voják a místopředseda sněmovního výboru pro obranu Vích, kterého předseda strany Tomio Okamura označil za profesionála a experta na řízení krizových situací s mezinárodními zkušenostmi. Předseda Pirátů Ivan Bartoš poznamenal, že opozice zatím o nominacích nedebatovala. Nabídku k nominaci ovšem vítá. »Nejedná se z našeho pohledu o pozorovatele, ale aktivního člena týmu, který svým know-how může na národní úrovni pomoci tam, kde to chybí,« uvedl. Piráti nyní vybírají odborníka z oblastí, kterých by se taková pomoc mohla týkat.

Babiš opozici nabídl, aby v Ústředním krizovém štábu obsadila tři posty, nevládních stran je ve Sněmovně sedm. Budou se tak muset na kandidátech domluvit. Pekarová připomněla, že opozice bude s Babišem jednat. »Tam už bychom asi měli být schopni se finálně dohodnout,« řekla. Podle Okamury je schválení kandidátů na vládě. »Podle mého názoru by to měli být odborníci na krizové situace se zkušenostmi z praxe a z mezinárodního prostředí, jelikož se jedná o celosvětovou záležitost,« uvedl.

(ku)