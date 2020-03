Kapitalistické hyeny v bílých pláštích

Dennodenně jsme dnes konfrontováni s velkým pracovním vypětím mnoha oborů lidské činnosti.

Naše nezměrná důvěra je opřena o obrovskou obětavost lékařů a zdravotních sester a každodenně se snažíme jim děkovat a věříme, že to spolu s nimi zvládneme. Bohužel jsem byl ale konfrontován s realitou kapitalistického lékaře, majitelkou kliniky, v jejíž ordinaci je poskytována dentální hygiena. Tato služba, trvající až 60 minut, znamená ošetření v ústní dutině při úniku obrovského množství aerosolu. Tato odkladná péče přesto musí fungovat, protože je to byznys a vláda to nezakázala, protože by určitě nikoho nenapadlo, že existují lékaři, kteří budou nutit své zaměstnance pracovat v těchto podmínkách bez respirátoru nejvyšší úrovně FFFP3. Jednorázové roušky neochrání a prý, pokud budou klienti, musí pracovat!

Pane prezidente České stomatologické komory Romane Šmuclere, máte mezi sebou kapitalistické hyeny neštítící se pro pár zlaťáků nutit pod pohrůžkou ztráty zaměstnání ohrožovat zdraví a životy!



Leo LUZAR, poslanec (KSČM)