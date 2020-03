Ilustrační FOTO - Pixabay

Chu-pej se pootvírá

Lidé berou vlaky a autobusy útokem, na silnicích vznikají zácpy. Takto dění v čínské provincii Chu-pej, která se přibližně po dvouměsíční izolaci opět otvírá, popisuje agentura AFP.

Koronavirus je v pevninské Číně na ústupu, a tak v úterý místní vláda vyhlásila s platností od půlnoci místního času, že se s určitými podmínkami ruší omezení pohybu v celé provincii s výjimkou hlavního města Wu-chanu. Tato jedenáctimilionová metropole se má otevřít teprve 8. dubna.

Pevninská Čína měla v úterý pouze 47 nových případů koronaviru, podle místních úřadů navíc všichni tito nově infikovaní přicestovali z ciziny. V úterý onemocnění COVID-19 podlehli čtyři lidé, z toho tři právě ve Wu-chanu v provincii Chu-pej. Ta má přes 50 milionů obyvatel a koronavirus, který se zde objevil vůbec poprvé z celého světa, ji z celé Číny zasáhl nejvíce.

Provinci úřady izolovaly na konci ledna nedlouho před volnem, které v Číně provází oslavy lunárního Nového roku. Mnoho lidí, kteří pracují ve velkých městech v jiných částech země, se do ní na svátky vrátilo za svými rodinami.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Tisíce lidí dojíždějících za prací tak nyní zoufale čekají, až se budou moci vrátit do zaměstnání, na němž často závisí jejich rodina. Lidé se nahromadili například před nádražím v osmisettisícovém Ma-čchengu a v dešti stáli fronty na to, aby si mohli koupit jízdenku a provincii opustit.

Čínské úřady upřesnily, že cestovat mohou jen prokazatelně zdraví lidé. Svůj zdravotní stav musí mít cestující potvrzený zeleným QR kódem uloženým v telefonu.

Obyvatelé Wu-chanu sice stále nesmějí město opustit, některé silnice vedoucí do města však byly otevřeny a se speciálním povolením je do něj nyní možné vjet autem. Od soboty by zde také měly zastavovat osobní vlaky, upřesňuje AFP.

Čína se nyní obává, že by se v zemi mohl koronavirus začít šířit v druhé vlně zejména kvůli jeho zavlečení ze zahraničí. Mnohá města včetně Pekingu proto zavedla přísná karanténní opatření. Všichni, kdo přicestují do hlavního města ze zahraničí nebo z jiné čínské provincie, musí projít čtrnáctidenní karanténou. Lidé z provincie Chu-pej nemohou do Pekingu vůbec.

(čtk)