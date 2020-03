Ilustrační FOTO - Pixabay

Koronavirem se v Česku nakazilo už 1654 lidí, šest zemřelo

V Česku je 1654 případů nákazy novým koronavirem. Údaje aktualizované k 17:45 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Oproti ranním číslům přibylo zatím 157 nakažených. Deset lidí se dosud z nemoci COVID-19 vyléčilo, šest pacientů zemřelo. Laboratoře otestovaly na přítomnost koronaviru celkem 22.600 vzorků.

Tři pacienti s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřeli. Nemocnice na Bulovce ráno informovala o úmrtí třiaosmdesátiletého pacienta z Prahy a středočeské hygienická stanice o dalším zemřelém pacientovi z Kladenska, který byl v domácím léčení. Třetí pacient zemřel V Thomayerově nemocnici v Praze. Všichni tři zemřelí měli chronické zdravotní potíže.

První tři případy onemocnění COVID-19 se v zemi objevily 1. března. Od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení pohybu i běžného života, lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem.

Ministerstvo zdravotnictvív tiskové zprávě uvedlo, že od úterý mohou být lidé na veřejně dostupných místech v Česku maximálně po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Nově ministerstvo také nařídilo lidem, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Opatřeními státu, která souvisejí s epidemií koronaviru, sezabýval Senát. Schválil mimo jiné vládní návrh na pozastavení elektronické evidence tržeb (EET). Horní komora také souhlasila s tím, že stát bude vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci odložit úhradu záloh na zdravotní pojištění za březen až srpen. Do výše minimální zálohy jim budou platby za toto půlroční období odpuštěny.

První tři případy onemocnění COVID-19 se v zemi objevily 1. března. Největší denní nárůst od vypuknutí epidemie zaznamenalo Česko ve čtvrtek 19. března, kdy přibylo 205 případů nákazy, v dalších dnech byly přírůstky nižší. "Zvládáme testovat více lidí. Za (úterý) dokonce rekordních 2976 osob. Zapojeno je již 62 laboratoří a 46 odběrových míst po republice," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru. Nejvíce nakažených má Praha a Středočeský kraj.

Senátoři pozastavili elektronické evidence tržeb a posoudí rozšíření ošetřovného a posunutí termínu maturit a přijímacích zkoušek na střední školy. Rozhodnout mají o půlročním odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, které platí osoby samostatně výdělečně činné. Vládní návrhy v úterý ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna.

Se zdravotnickým materiálem, který Česko nakupuje od čínských dodavatelů, po půlnoci podruhé na pardubickém letišti přistál velkokapacitní letoun Ruslan. Přivezl víc než 100 tun materiálu včetně roušek a respirátorů, další let obřího letadla je naplánován na počátek příštího týdne. Do leteckého mostu s ochrannými pomůckami z Číny se zapojují také vojenské speciály a komerční firmy. Vietnamské aerolinky Bamboo Airways přivezou 250.000 respirátorů a také Čechy, kterým návrat z Vietnamu komplikovala omezení zavedená kvůli koronaviru.

Ministerstvo zahraničí nadále organizuje také další evakuační lety. V Praze po půlnoci přistála letadla s 88 Čechy z Filipín a 169 českými občany z Hondurasu a Mexika. Přivezla také desítky lidí z dalších evropských zemí. Naplánovány jsou ještě přílety z Panamy, Kuby, Dominikánské republiky, Kostariky a Kolumbie. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) v zahraničí zůstávají stovky Čechů. Stát chce koncem týdne připravit evakuaci z Austrálie a Nového Zélandu, ve spolupráci s jinými státy EU připravuje návraty občanů z Thajska nebo Indonésie. Z evropských zemí Čechy přivážejí evakuační autobusy.

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek. Lidé přitom mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem. Roušky pro svou potřebu si proto šijí doma a dodávají je i zdravotníkům, někteří se je snaží opatřit na internetu. Kvůli internetovým prodejcům roušek, kteří až po platbě předem oznámí zákazníkům doručení za 40 dní, podali trestní oznámení Piráti. Zájem o nákupy na internetu dokládá dvojnásobný nárůst počtu nových e-shopů v minulém týdnu, vzniklo jich 270, vyplývá z dat společnosti Shoptet.

Vyhlášený nouzový stav, kvůli kterému je výrazně omezený pohyb, jsou zavřené školy, restaurace a většina obchodů, začíná dopadat na řadu oborů. O finanční pomoc státu při záchraně tuzemského knižního trhu otevřeným dopisem požádali nakladatelé, distributoři a provozovatelé knihkupeckých sítí. Nově částečně omezil výrobu například producent nábytku TON z Bystřice pod Hostýnem.

Podle údajů portálu Atlas mobility, za kterým stojí i operátor T-Mobile, do práce v současnosti jezdí o polovinu méně Čechů, než je běžné. V karanténě s e-neschopenkou je přes 21.400 lidí, za úterý jich přibylo 965, uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

(čtk)