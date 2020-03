Ilustrační FOTO - Pixabay

Likvidační politika škrtů se ukázala v praxi

Paní předsedající, v prvé řadě je třeba si uvědomit, že v mnoha členských státech po mnoho let docházelo ke zcela nezodpovědné a likvidační politice škrtů. Docházelo k podfinancování zdravotnictví a k přetěžování zdravotnického personálu.

Proto fakt, že jednotlivá zařízení ještě pořád situaci zvládají, je spíše než vítězstvím vlád vítězstvím silné vůle personálu, kterému bychom měli být vděčni. Díky nim a připravenosti ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) a WHO (Světová zdravotnická organizace) není třeba panikařit. V tuto chvíli je zásadní prevence a objektivní informovanost. A co se týče agentury ECDC, ráda bych zde připomněla, že zde dlouhodobě volám po posílení této agentury jak v souvislosti s jejími pravomocemi, tak hlavně s jejím financováním. Protože jestli něco prokazuje její důležitost, je to právě tato epidemie a jsem moc vděčná, že jsem dnes od kolegů z PPE slyšela, že to také konečně pochopili.

Co je pro mě však podstatné, až usedne prach a epidemie skončí, je, abychom si z toho celého něco vzali. Zdá se totiž, že systém není nastaven tak, jak by měl. V prvé řadě nedostatek důležitého zdravotnického materiálu pro lidi v první linii, jako jsou doktoři, sestry a sociální pracovníci, je alarmující. Je zjevné, že jsme podcenili naše zásoby a schopnost tyto věci vyrábět. A to se musí do budoucna změnit a musí se toho změnit daleko víc a já pevně věřím, že až tuto krizi překonáme, jako že ji překonáme, čeká nás spousta práce na tom, abychom náš systém posílili.

(za)

(Vystoupení europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné na půdě Evropského parlamentu dne 10. 3. 2020)