Ilustrační FOTO - Pixabay

Nynější pandemie ukazuje slabiny systému

Koronavirová krize odhaluje slabiny mnohými tolik vychvalované globalizace v současném neoliberálním provedení, svobody, zvláště pak svobody cestování, demokracie (politikaření některých politiků pokračuje i navzdory ohrožení koronavirem, byť má aktuálně podobu zejména okopávání kotníků), takzvané transformace ekonomiky České republiky po roce 1989 a podmínek jejího vstupu do Evropské unie.

Hubené peněženky mnoha občanů Česka jsou prakticky jedinou limitou jejich volného cestování po České republice, po státech Evropské unie (a často i mimo ni). Volné cestování nemálo usnadňuje šíření epidemie. Zvláště, když část občanů dlouho nebrala šíření koronaviru vážně (někteří toto nebezpečí vážně neberou ani nyní) a nejen lyžovačku v tou dobou koronavirem již zamořené severní Itálii si neodpustila.

Velké problémy ukazuje ekonomika. Rozsáhlá karanténa s cílem omezit šíření koronaviru přináší značné ztráty ze zastavení výroby, služeb apod. Sníží se příjmy veřejných rozpočtů, v prvé řadě státního, zvýší se jejich výdaje. Zvýšení deficitu státního rozpočtu ze schválených 40 miliard korun na 200 mld. Kč, jak to schválila vláda, se může zdát děsivý. Realitou ale může být i deficit vyšší. Hodně bude záležet na dalším vývoji nákazy nejen u nás. Totiž, podobně a nejednou i více jsou postiženi naši hlavní obchodní partneři. Může se stát, že poptávka po našem zboží a službách bude narážet na solventnost potenciálně kupujících, nejen v Itálii.

Zhoubná transformace

Byť se to momentálně nemusí zdát zásadní, velkým problémem je i značně vysoká otevřenost a specializovanost naší ekonomiky, což ji činí silně zranitelnou. Situaci zásadně zhoršuje, že ČR je již řadu let až na výjimky výrobcem součástek, jen málo kdy výrobcem finálních výrobků (také výrazná specializace na výrobu a často i jen na montáž aut je značně riziková) a téměř není producentem investičních celků. Zničení našeho investičního strojírenství (až na malé zbytky) v rámci takzvané klausovské transformace v 90. letech spolu s privatizací bankovního sektoru uvrhlo českou ekonomiku do polokoloniálního postavení. Negativní dopad takové specializace ekonomiky je zřejmý. Navíc jej vážně zesiluje skutečnost, že většinu našich klíčových podniků vlastní cizinci. O naší výrobě se vesměs rozhoduje za našimi státními hranicemi a nejednou v náš neprospěch.

Vážným problémem je stav technické infrastruktury v ČR. Problémy jsou dvojí. Jednak jde o často notoricky známou zchátralost mnohých silnic, některých železnic či nízkou připravenost naší elektrorozvodné soustavy na posilování výroby elektřiny v nepravidelně pracujících větrných a fotovoltaických elektrárnách, zatím hlavně německých, při perverzní energetické politice EU. Ponechávání mnoha našich silnic a železnic k vyježdění, jejich zchátralost a nejednou i havarijní stav je dlouhodobá ostuda české dopravní politiky uplynulých třiceti let. Vážným problémem je, že část technické infrastruktury byla přímo (distribuce elektřiny v někdejším Jihočeském a Jihomoravském kraji a v Praze, tranzitní plynovod, petrochemie ad.), část nepřímo (pronájem provozu části podniků Vodovodů a kanalizací) zprivatizována, takže ji stát, resp. veřejný sektor nekontroluje. Stát nekontroluje ani mobilní telefonní sítě, vybudované soukromými subjekty po roce 1989.

Mnoholeté odkládání výstavby nových jaderných bloků podráží nejen úsilí o snížení znečištění ovzduší a o ochranu stability klimatu, ale také úsilí o efektivní elektroenergetiku.

Ztráta soběstačnosti

Vážným problémem je i ztráta soběstačnosti ČR v potravinách našeho klimatického pásma v důsledku škodlivé transformace zemědělství a velmi špatných podmínek našeho vstupu do EU, a dále ovládnutí maloobchodu nejen s potravinami zahraničními obchodními řetězci. Jejich neomaleným a státem do značné míry tolerovaným diktátem vážně trpí mnozí naši výrobci, nejen zemědělci a potravináři.

Problematický je stav občanského vybavení. Zdaleka nejpříznivější je situace na někdejších socialistických sídlištích, které byly stavěny podle tehdy platných normativů občanského vybavení. Po roce 1989 byly tyto normativy zrušeny a územní rozvoj byl ponechán živelnému vývoji na soukromých investorech. Část občanského vybavení byla zprivatizována a nejednou i zrušena. Absenci závazných normativů občanského vybavení dlouhodobě těžce poškozuje venkov (zejména ten odlehlejší), i tzv. centra rozvoje. Jsou rozvíjena vesměs živelně a málo efektivně. Možnosti ovlivňování ze strany obecních a městských a po roce 2000 i krajských samospráv jsou malé. Závazné normativy minimálního občanského vybavení nové bytové výstavby chybí, podobně povinnost soukromých investorů se na nich podílet. Soukromí investoři staví obvykle jen ziskové byty bez občanského vybavení a obchodní centra, takže obyvatelé nových sídelních celků jsou nuceni »parazitovat« na občanském vybavení okolních sídlišť z dob socialismu. Nové byty a obchodní centra soukromí investoři nejednou staví i mimo veřejnou dopravu. Dopravní náročnost zbytečně roste, navíc často v ekologicky i jinak silně závadné automobilové dopravě. Spoléhání se na soukromý sektor je neefektivní, protože ten rozvíjí především ziskové aktivity. Ztrátové aktivity, byť by byly sebepotřebnější, mívají smůlu. V případě pošty se snad náš stát snaží cílevědomě dokázat, že je nejhorším možným hospodářem.

Trestuhodná privatizace

Doslova trestuhodná byla privatizace části zdravotnictví. Stát, kraj a města nekontrolují velkou část obvodních lékařů, mnoho specializovaných lékařů a také mnoho nemocnic. Jejich regulace pomocí zdravotních pojišťoven efektivnost nezaručuje. Trojnásobně to platí o krizových situacích. Těžko může efektivnost zaručit, když se rozdělují nemalé veřejné peníze a o zisk jde soukromým vlastníkům až na prvním místě. Mnoho regionálních nemocnic bylo zrušeno. Někde šetřil soukromník, někde stát, kraj či město.

Trestuhodné bylo rozbití kvalitní civilní obrany, budované cílevědomě od roku 1945 po celé období někdejšího socialismu. Její rozbití nadělalo hodně škod. Nejen proto, že mnohé zásoby civilní obrany pro případ nouze byly následně rozkradeny a kryty zrušeny. Po tragických povodních 1997 budovaný integrovaný záchranný systém nemůže někdejší civilní obranu plně nahradit, protože je orientován podstatně úžeji. Navíc se nejednou budoval podivně. Některé rezervy se uskladnily v zahraničí, viz mnohaletý boj o vrácení ropy uskladněné u krachující firmy v Německu, některé jsou u soukromníků (efektivnost takového uskladnění ukazují názorně výbuchy dvou muničních skladů v Bílých Karpatech, snad za účelem zakrytí rozkrádačky části uskladněné munice), některé rezervy jsou zjevně nedostatečné.

Situaci názorně dokládá aktuální problém chybějících ochranných roušek. K sehnání nejsou v obchodech ani v lékárnách. Lidé přitom po ulicích chodí většinou s průmyslově vyráběnými rouškami. Zdravotníci, kteří je potřebují nejvíc, je ale nemají. To je skandál. Něco vysvětluje nedávná policejní razie v Lovosicích (zkonfiskovala na 700 000 ochranných roušek, jejichž velkou část někdo chtěl tajně vyvést do zahraničí), ale jen ve šmelině to není. Podivné je, že velký počet roušek a dalších základních pomůcek proti zhoubnému koronaviru musí nám i celé Evropě, resp. světu dodávat řadou pravicových politiků a pirátů tolik okopávaná Čína či Vietnam. Mám za to, že každý stát by si základní léky a ochranné zdravotní pomůcky měl vyrábět sám a doma.

Scestný liberalismus

Chápu, že je po bitvě každý generál. Socializující Čína, v jejímž velkoměstě Wuchanu epidemie začala, ji podle všeho zvládla úspěšně. Dnes ve věci koronaviru řeší zejména nakažené Číňany, kteří se vrací ze zahraničí. Slýchám, že tak prý učinila tvrdou, totalitní rukou. Podivná to kritika v situaci, kdy umírají lidé a ekonomika jde do kytek. Jak jinak měla novou, zákeřnou, snadno se šířící nákazu zvládnout. V rukavičkách, jak činili v Itálii a jsou teď koronavirem nejzamořenějším státem na světě? Tedy, tvrdý čínský postup použili i na Tchajwanu, v Honkongu, v jižní Koreji a v dalších spřátelených zemích a tam to našim pseudodemokratům nevadilo. Naopak liberální přístup, uplatněný také ve Francii či ve Španělsku, ukazuje, že se tyto státy vydaly italskou cestou a výsledky tomu budou odpovídat.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM) si postěžoval, že kdyby se karanténní opatření, která navrhoval, přijala o týden dříve, mohli jsme mít podstatně méně problémů. Jistě. Je tu ale jeden problém. V systematicky rozeštvávané společnosti, viz tzv. chvilkaři, demoblok či Česká televize, se rázná karanténní opatření proti šíření nebezpečné nákazy prosazují obtížně. Jde totiž také o jejich dodržování.

Jan ZEMAN