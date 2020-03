Ilustrační FOTO - Pixabay

Bělorusko a Rusko se shodly na ceně ropy

Rusko přistoupilo na návrh dát Bělorusku výraznější slevu na nákup ropy, a to o 12 dolarů (310 Kč) na 15,7 USD za tunu. S odvoláním na tři zdroje z odvětví to uvedla agentura Reuters.

Dohoda by mohla ukončit měsíce trvající spor, plně obnovit dodávky ropy do Běloruska by Rusko mohlo od dubna.

Minsk a Moskva se před koncem loňského roku nedokázaly dohodnout na podmínkách dodávek na letošní rok a Rusko od 1. ledna zastavilo dodávky ropy do běloruských rafinerií. Minsk má tudíž málo ropy i ropných produktů, protože jeho rafinerie dostávají zhruba jen třetinu toho, co potřebují.

Podle zdrojů jsou ruské ropné firmy připraveny plně obnovit dodávky od dubna. Bělorusko pouze musí říci, kolik ropy potřebuje.

Dohoda přichází ve chvíli, kdy se Rusko připravuje opustit ujednání o spolupráci při těžbě s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC). Dohoda trvala tři roky a skončit má od příštího měsíce. Rusko a Saúdská Arábie se totiž nedokázaly shodnout, jak by dohoda měla od dubna vypadat.

Bělorusko, před lety součást Sovětského svazu, je důležitou vývozní trasou pro ruskou ropu a plyn do Evropy. Minsk dosud dostával ropu a plyn se slevou a také výhodné úvěry. Moskva nyní opět usiluje o užší politickou a hospodářskou integraci s Minskem, ale prezident Alexandr Lukašenko je vůči užším vazbám označovaným jako svazové soustátí poměrně zdrženlivý. Moskva na Minsk tlačí, že bude muset přijmout vyšší ceny ropy, pokud nebude chtít pokračovat v hospodářské integraci.

Rusko zastavilo vývoz ropy do Běloruska 1. ledna, od 4. ledna byl však částečně obnoven díky dodávkám od firmy Safmar Group Michaila Gutserijeva, který zůstal jediným ruským dodavatelem ropy do Běloruska. Minsk také v lednu obdržel ropu z Norska, začal jednat o dodávkách s Kazachstánem a při návštěvě amerického ministra zahraničí Mikea Pompea dostal příslib dodávek ze Spojených států.

(ici)