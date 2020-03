ILUSTRAČNÍ FOTO - Essential Communication

Cerva Group předala respirátory

V době fatálního nedostatku ochranných pomůcek darovala společnost Cerva Group, a. s., 3000 respirátorů třídy FFP3. Zástupci společnosti je osobně předali ředitelům pražských nemocnic Na Homolce, Na Bulovce a Motol.

Respirátory třídy FFP3 jsou určené k ochraně nejvíce exponovaných osob, u kterých hrozí bezprostřední nebezpečí nákazou onemocnění COVID-19 způsobovanou nejnovější mutací coronaviru. Ten v současnosti sužuje velkou část světa. Každá ze tří pražských nemocnic obdržela tisíc kusů respirátorů nejvyšší třídy.

Nedostatek ochranných prostředků v našich nemocnicích bohužel odráží situaci na trhu OOPP na celém světě. Současnému stavu nepomáhá ani to, že největší světoví producenti ochranných pomůcek – Čína a Indie – razantně omezují export těchto produktů ze země.

»Zdravotnický personál je nedostatečně vybaven, bojuje s nedostatkem respirátorů, navíc čelí nepříteli v přesile. Tímto darem bychom chtěli alespoň trochu pomoci obětavým doktorům a sestřičkám, kteří jsou denně vystaveni nebezpečí nakažení touto zákeřnou chorobou. Právě lékaři a zdravotní sestry představují v dnešní době první bojovou linii, která nás chrání před nebezpečnými výpady neviditelného nepřítele. Za to jim patří naše hluboké poděkování.

My situaci na východních trzích nadále monitorujeme a děláme vše pro to, aby se nám podařilo do ČR dopravit větší množství nejenom respirátorů, ale také stále nedostatkových ochranných roušek či jednorázových obleků,« říká Miroslav Rous, výkonný ředitel společnosti Cerva Group, a. s.

CERVA GROUP, a. s., je již od roku 1991 symbolem bezpečnosti a pohodlí při práci. Je renomovaným výrobcem ochranných pracovních pomůcek na míru každé profesi. Více než 500 zaměstnanců ve 14 pobočkách zajistilo společnosti v roce 2019 roční konsolidovaný obrat 5,5 miliardy korun a spokojené zákazníky v 75 zemích světa (http://www.cerva.com/o-nas).

