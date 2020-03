Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak je to s odkládáním splátek?

Občané České republiky v této době rozhodně uvítali vstřícnou možnost od bankovních domů, tedy odložení splátek. Jenže ono to nemusí být jenom tak.

V otevřeném dopise na to upozornila europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná. »Nyní se na mě ovšem obracejí občané, že to s tou vstřícností není až tak horké - banky jim sice nabídly posun splácení jistiny (úroky by tedy museli lidé zaplatit - v případě hypoték jsou to klidně i mnohatisícové částky), avšak s tím, že tito lidé budou zapsáni v registru dlužníků,« uvedla Konečná. To by podle ní v důsledku znamenalo, že budou mít v budoucnu problémy, když budou žádat o hypotéku, úvěr či leasing na auto. »Věřím, že případy, které se ke mně dostaly, jsou jen výjimkou a nikoli praxí bankovního sektoru generujícího díky občanům ČR každoročně zisk v řádech desítek miliard korun,« konstatovala Konečná.

Konečná adresovala svůj otevřený dopis bankám AirBank, Česká spořitelna, ČSOB, Citibank, Equa bank, Fio banka, Hypoteční banka, Komerční banka, Moneta, Reiffeisen bank, UniCredit bank.

(cik)