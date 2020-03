Vlastizrádci se to jen hemží

V době, kdy stále více států zápasí se šířící se vlnou pandemie koronaviru, zaplavila i naši společnost vlna lidské solidarity, ohleduplnosti a přívětivosti. Přesto se najde nejeden člověk z řad především politiků, kteří se potřebují i v této nelehké době zviditelnit.

Podle senátora Fischera děkování českých vládních činitelů Číně za to, že umožnila nákup prostředků, hraničí s vlastizradou!

Na poplach bije Rusofob Štětina. Ruská armáda neposílá do Itálie vojenské lékaře, ale zelené mužíčky, kteří mají plnit jiné úkoly.

Adept na příštího prezidenta ČR generál Petr Pavel upozorňuje občany, že nákup roušek a zdravotnického materiálu z Číny představují pro náš stát bezpečnostní riziko.

Šiřitel evropských hodnot Jakub Janda má jasno v tom, jak bude vypadat čínská »bratrská pomoc«, stejně jako v tom, že ministr vnitra Jan Hamáček řadu let slouží jako čínská spojka ve vedení českého státu.

Pro někoho je zřejmě těžké se smířit se skutečností, že skončila světová nadvláda USA a podoba neoliberálního kapitalismu s upřednostňováním lidských práv a svobod dostává stále více na frak.

Na sečtení celkových škod působením »koronaviru« je zatím brzy. Nečekejme ale zásadní pomoc od EU, která »mainstreamově« vypadá stále jako palác, ve skutečnosti se stává rozpadajícím domkem. Velká Británie zvládla brexit, Itálie v těchto dnech namísto vlajek EU vyvěšuje vlajky Ruska, Číny a Kuby.

V této přelomové době se vytváří příležitost posunout náš stát po vzoru Německa a Francie k větší ekonomické suverenitě, včetně zestátnění strategicky důležitých firem. Samozřejmostí by měla být opatření státu ve prospěch naší potravinové soběstačnosti.

Přijatá bolestná opatření by neměla, jako vždy v minulosti, dopadnout nejvíce na bedra nízkopříjmových skupin občanů, a tak je nutné mnohé přehodnotit. Skoncovat s nákupy vojenské techniky ve skutečnosti pro potřeby NATO. Zrušit »importovanou« inkluzi ve školství, skoncovat s financováním politických neziskovek, zrušit nefunkční pojistku naší »demokracie« v podobě trafiky Senátu, změnit fungování polistopadové exekuční mafie.

Závěrem si dovolím zaslat vzkaz pro současné mudrce z řad opozičních poslanců a senátorů. Přestaňte v současné nelehké situaci svými nenávistnými příspěvky šířit paniku a vnášet neklid do společnosti. Místo toho zavzpomínejte, kdo je zodpovědný nejen za rozkradení zásob Civilní obrany a co všechno jste za třicet let v naší zeni zničili a kam jste ji zavlekli.

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM