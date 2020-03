Uršulo, zhasni!

Starosti, starosti, roušky a karanténa. To jsou slova, která nás poslední týdny sužují a mnohým ani spát nedají. Mně však také, ale více mě znepokojilo jednání EU s pohůnkem lady Merkelové, hraběnkou von Leyenovou, možná je to baronka, moc se ve šlechtických titulech nevyznám, každopádně se chová jako císařovna.

Jako přisluhovačka Angely Merkelové prošla mnoha německými ministerstvy a to poslední dokázala solidně zlikvidovat. Podporovala prodej zbraní do Saúdské Arábie a Turecka. Teď tohle nerozlučné duo společně sklízí plody své politiky. Bohužel na tom tureckém a arabském záhonku, co společně pohnojily, vyrostlo něco, co se jíst při nejlepší vůli nedá. Řekové by teď o tom mohli mluvit asi nejvíce. Kdo ví, kolik zbraní, které jsou připravené na turecké hranici, pochází z Německa?

Když maďarský premiér Orbán zavřel hranice a k migrantům přistupoval, jednal stejně jako oni, to jest sice násilně, ale v rámci mezinárodního práva v pořádku, skákala jako čertík. Když premiér Babiš kvůli koronaviru zavřel české hranice, bylo to jako přes kopírák. Netrvalo to však dlouho a hranice EU zavřela sama. Jaké prozření nebo spíše probuzení.

EU je zkostnatělý mechanismus, který může jakž takž fungovat pod vedením schopných odborníků, a ne politiků držících se za každou cenu stranických příkazů a stranické doktríny. Nejlepším příkladem jsou Italové. Člen Evropské unie, který byl svými soukmenovci nechán napospas v nerovném souboji s virovou nákazou za tupého přihlížení hraběnky a jiných spících politiků z EU. V Itálii na mnoha místech pálili a měnili vlajky EU za vlajky Ruské federace, za vlajky Číny a Kuby, kteří, ač nečlenové tohoto zapáchajícího eurospolku, přišli Italům na pomoc. Je ještě k nepochopení, že při přeletu přes polské území, o který požádali Rusové, jim nebylo vyhověno. Takový ten truc malého dítěte, prostě ne, ne, ne, já neci, jak by řekla před lety moje dcerka. Musím ale říci, že už má rozum a není z Polska.

Klidně si o mně říkejte, že po bitvě je každý generál, ale paní hraběnka tuhle bitvu prostě svou liknavostí prohrála, protože jediné, co byla schopná udělat, je, že se asi za Řeky a Italy byla schopná maximálně tak pomodlit.

Takže paní hraběnko, tu modrou vlajku s hvězdami svěsit a udělejte si z ní roušky. To je to jediné, na co je ještě dobrá. A až budete odcházet, tak zhasněte, protože budete zaručeně poslední.

Pavel JÁCHYM