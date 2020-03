Ilustrační FOTO - Pixabay

Vojtěch: Data nejsou příznivá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zatím nechce předjímat, jestli bude nutné prodloužit nouzový stav, který v ČR platí do 11. dubna. Naznačil ale, že prodloužení je pravděpodobné, když uvedl, že data o šíření epidemie zatím »nejsou nejpříznivější«.

Stát prý však nechce přijímat další plošná opatření, která by omezila průmysl či zemědělství. Řekl to předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V některých oblastech, například v závodním stravování nebo v domovech pro seniory, jsou ale stále rezervy v dodržování přijatých omezení, upozornil. Také bylo zjištěno, že některé skupiny stavebních dělníků nemají ochranné pomůcky, dodal.

Podle Prymuly se stát chystá na to, že postupně bude uvolňovat přísná opatření za podmínky, že budou skutečně dodržována. Zopakoval také, že ministerstvo zdravotnictví omezilo pohyb lidí na veřejně dostupných místech na skupinky maximálně po dvou osobách. Chce tak omezit kontakt mezi lidmi na minimum.

Vláda drobně upravila pravidla karantény, zákaz prodeje se nebude vztahovat na zámečnictví či opravy strojů. Omezeny nebudou ani myčky automobilů. Ministerstvo zdravotnictví také nařídilo provozovatelům prodejen potravin, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce. Hotely mohou nově poskytovat službu lidem, kteří požadují ubytování kvůli práci.

Prymula uvedl, že výrazný nárůst počtu nakažených souvisí s tím, že se zásadně zvýšil počet provedených testů. Počet nakažených koronavirem v ČR se zvýšil na 1775 případů. Z nemoci COVID-19 se vyléčilo deset pacientů, sedm nakažených zemřelo. Těžký průběh má onemocnění u 34 pacientů.

Veřejnost zneklidnila situace v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči, kde se nakazilo nejméně 13 seniorů na oddělení následné péče a jeden z nich zemřel. Událost bude podle ministra Vojtěcha prověřovat pražská hygiena. Zdravotní sestry, od kterých se nemocní pravděpodobně nakazili, podle něj však měly všechny potřebné ochranné pomůcky. »Ti lidé jsou izolováni, nehrozí další šíření nákazy,« řekl Prymula. Zdravotníci jsou vzhledem k nakažlivosti nemoci COVID-19 v mimořádném nebezpečí. Ve středu se nakazil například též primář neurologie Uherskohradišťské nemocnice. Oddělení neurologie muselo být uzavřeno. Testy potvrdily koronavirus také u lékaře v nemocnici v Českém Krumlově.

Ministerstvo zdravotnictví reaguje vyhláškou o změně systému přijímání pacientů. Všechny nemocnice, které poskytují akutní lůžkovou péči, musí nově zřídit prostor pro třídění pacientů a vytvořit metodiku, jak v nich identifikovat lidi s COVID-19.

Ochrana většiny obyvatel se nicméně zvyšuje, například dopravní firmy dostaly pro řidiče linkových autobusů a městské hromadné dopravy od státu 48 tisíc respirátorů FFP2 a 19 tisíc roušek. Ochranné prostředky zajistilo ministerstvo dopravy, distribuci provedla Asociace krajů.

Pomoc živnostníkům

Vláda se intenzivně snaží pomoci živnostníkům. Bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým nařízeními vlády 15 tisíc korun měsíčně po dobu trvání opatření. Rozhodla o tom na mimořádném zasedání. Podle hrubých odhadů by nové opatření mělo stát měsíčně zhruba sedm miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upřesnila, že pomoc by měla směřovat k OSVČ, které mají příjmy pouze z podnikání, nikoli k těm, kdo si na »živnosťák« jen přivydělávají. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa.

»Chystám a budu předkládat ve stavu legislativní nouze také zákon o spotřebitelském úvěru,« uvedla dále Schillerová. Řekla, že již jedná s řediteli bank působícími na českém trhu. Vyzvala je k tomu, aby odložili splátky úvěrů drobným podnikatelům minimálně na dobu tří měsíců a případně snížili nebo nejlépe odpustili úroky u úvěrů i hypoték. »Vyjádřili se v tom smyslu, že rozhodně nechtějí, aby se někdo dostal v této době do problémů. Čekám, že ve velice krátké době dojde k nějaké dohodě,« uvedla ministryně.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zase připravuje novelu insolvenčního zákona. Zahrne například úpravu lhůt či podmínek pro požádání o oddlužení.

Budeme i solidární

Vláda též rozhodla, že ČR pošle Itálii a Španělsku po deseti tisících ochranných oblecích pro zdravotnický personál. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vysvětlil, že ČR má aktuálně 250 tisíc ochranných obleků a další jsou na cestě. »Můžeme si to tudíž dovolit. A oni je zoufale potřebují,« poznamenal k pomoci Itálii a Španělsku, dvěma zemím, které koronavirovou nákazu nejvíce nezvládají. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dodal, že už jednal s velvyslanci Španělska a Itálie o způsobu, jak dar fyzicky předat.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) však na vládě odmítl možnost, že by do Itálie vyrazili čeští vojenští lékaři. Zdůraznil, že jsou potřeba doma.

Vláda uvolnila i 3,3 miliardy korun na udržení potravinové soběstačnosti ČR pro resort zemědělství. Další peníze směřují do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Celkem tak bylo podle ministryně financí Schillerové na oba programy vyčleněno 4,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy.

Armáda připraví od příštího týdne 14 mobilních odběrových týmů, které budou po celé ČR odebírat vzorky od osob s podezřením nákazy. V případě potřeby je připravena jejich počet navýšit až na 33. Vojáci zároveň dostanou možnost si vzít delší služební volno, aby se mohli kvůli uzavřeným školám postarat o malé děti. Možnost zůstat doma s dítětem budou mít vojáci tak dlouho, dokud budou uzavřeny školy a dětská výchovná zařízení. Dostávat v té době budou celý plat. Stejnou možnost Parlament schválil i pro příslušníky bezpečnostních sborů.

Karanténa vede v ČR k masivnímu využívání práce z domova. Podle průzkumu společnosti Solitea již třetina pracujících Čechů má možnost pracovat z domova a 28 procent tuto možnost aktuálně využívá. Většině z nich práce doma vyhovuje stejně nebo více než práce na pracovišti, naopak 15 procentům Čechů práce z domu nevyhovuje. Polovina Čechů je doma stejně produktivní jako v práci, čtvrtina produktivnější.

