Ilustrační FOTO - Pixabay

Investice do živočišné výroby se vyplácejí

Společnost Rhea holding zprovozní příští týden ve Lhoticích u Jemnice farmu na chov prasat, jejíž kapacita bude 550 prasnic.

Firma do stavby investovala 100 milionů korun, část nákladů pokryla dotace ministerstva zemědělství. Chov prasat tak ve skupině stoupne na 1400 prasnic základního stáda. Holding plánuje i čtyři nové farmy, až je dokončí, bude denní porážka 650 prasat. Za loňský rok měl holding tržby 2,2 miliardy korun a zisk EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) 480 milionů korun, uvedli majitel holdingu Josef Kolář a zootechnik pro chov prasat Jiří Veselý.

Firma v jižních Čechách, na jihozápadní Moravě a jižním Slovensku obhospodařuje 21 tisíc hektarů. Skupina s 500 zaměstnanci investovala za poslední tři roky do živočišné výroby miliardu korun. Farmu ve Lhoticích stavěla rok, v místě, kde byl ve třech halách zemědělský provoz ze 70. let 20. století. Původní objekt společnost zbourala a postavila nový vepřín. Pracovat tam budou čtyři zaměstnanci. Farma odchová 16 500 selat ročně, vozit na výkrm se budou na tři jiné farmy.

Na porodně, kde stráví prasnice 30 dní, bude i ochrana selat před tím, aby je prasnice zalehly. »Když si prasnice sedne, zařízení s ní vyjede nahoru, selátka popadají na rošty. Ona se v klidu nažere, napije, lehne si, pak s ní zařízení klesne zpátky. Rošty jsou máčené do pogumovaného změkčeného plastu, aby selatům co nejméně trpěly nožičky,« řekl Veselý.

Prasnice naveze firma příští týden z chovu na Prostějovsku. Holding nechtěl nakupovat v zahraničí, protože podle Veselého je problém prasečího moru po celé Evropě a mohlo by se stát, že nebude možné zvířata dovézt.

V Dešné na Jindřichohradecku staví Rhea holding další farmu, kde již má 850 prasnic, dostavuje tam výkrm. Zprovozní ho do léta, investice je 110 milionů korun. Jak řekl Kolář, skupina plánuje i čtyři další farmy prasnic: dvě budou mít každá kapacitu kolem 1350 kusů, další dvě po 600. Budou u Jiřic na Znojemsku, u Vranova nad Dyjí, Moravských Budějovic a Dačic. Firma ročně vyrobí téměř 3,5 milionu kilogramů vepřového a 8,5 milionu kilogramů drůbežího masa.

Skupina s 500 zaměstnanci má také asi 3500 dojnic, dělá i výkrm kuřecích brojlerů, přičemž jeden turnus má zástav 560 tisíc kuřat. V holdingu jsou dvě desítky zemědělských družstev a pekárna. Do skupiny patří i stavební firma či 800 hektarů rybníků kolem Velkého Meziříčí s roční produkcí 450 tun kaprů a kolem 50 tun dalších ryb, jako jsou amur, sumec, tolstolobik a štika. Ve dvou střediscích chová holding i pstruhy a siveny s roční produkcí 200 tun. Většina ryb končí na tuzemském trhu. Do pěti let chce Kolář hektarově zvětšit skupinu o 15 procent. Skupina denně vyprodukuje 100 tisíc litrů mléka.

(ng)