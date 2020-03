Ilustrační FOTO - Pixabay

Kdo poruší zákoník práce, příspěvek nedostane

Příspěvky na mzdy při kurzarbeitu budou od státu dostávat jen firmy, které neporušují zákoník práce. Úřad práce z kurzarbeitového programu Antivirus pak zaměstnavatelům poskytne náhradu vyplacených výdělků do určité výše. Přesná pravidla podpory má vláda schválit v pondělí.

Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). MPSV se chystá zahájit kampaň na podporu práv zaměstnanců. Kabinet už schválil obrysy programu Antivirus s pěti druhy náhrad a příspěvků pro zaměstnavatele na výdělky podle důvodu omezení výroby či služeb kvůli šíření nákazy. Ministerstvo práce teď připravilo návrh postupu podávání žádostí a jejich vyřizování. »Stav nouze neznamená konec platnosti zákoníku práce. Naopak. O to více musíme dbát na dodržování práva,« uvedla ministryně. Pokud podle ní firmy pravidla zákoníku dodržují a koronavirová krize je poškodila, mohou po vyplacení mezd požádat o »refundaci od státu«. Hlavním cílem kurzarbeitu je zmírnit dopady krize a zabránit propouštění.

»Kurzarbeit nepovažuji za zásadní řešení, které by pomohlo v době hospodářské krize, ani v současné situaci vyvolané koronavirem. My jako odbory se mu zásadně nebráníme s tím, že to však má svá úskalí,« reagoval pro náš list místopředseda ÚV KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič. Dodal, že je třeba vidět, že část mzdy přebírá v tomto případě za zaměstnavatele stát, a měla by být jasná záruka, že daná firma na základě právě i pomoci státu rozjede opět výrobu a zaměstná většinu zaměstnanců, které předtím převede na kurzarbeit. Připomněl v této souvislosti, že KSČM dlouhodobě požaduje, aby zde existovala jedna komerční banka plně ve vlastnictví českého státu. »Aby si ČR mohla určovat také svou vlastní hypoteční politiku, politiku půjček a ekonomické pomoci,« dodal.

Místopředseda ÚV KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič.

Ukazuje se, jak jsou firmy odpovědné

Asociace samostatných odborů bude podle předsedy sdružení Bohumíra Dufka prosazovat, aby měli lidé v karanténě nárok na stoprocentní náhradu mzdy. »Zaměstnanci, kteří jsou dnes na nemocenské, budou brát sto procent mzdy, protože je to posuzováno jako nemoc z povolání. Karanténa zatím není nemoc z povolání, my uděláme vše pro to, aby i tito lidé dostali sto procent,« řekl na tiskovce na MPSV Dufek.

Podle odborových předáků se už objevily případy porušování zákonných pravidel. Jedna z nadnárodních společností své zaměstnance vyzývá, aby si vzali neplacené volno, že je pak nepropustí, popsal předseda ČMKOS Josef Středula. »Teď se ukazuje, jak jsou firmy společensky odpovědné, zda jsou schopny obstát,« uvedl. Řekl, že odbory budou případně zveřejňovat jména zaměstnavatelů, kteří pravidla nedodržují.

Náměstek ministerstva práce Petr Hůrka zmínil další vyskytující se nešvary – vedle nařizování neplaceného volna také zkrácení pracovního úvazku bez dohody se zaměstnancem, neposkytnutí mzdy a náhrady mzdy či nařízení dovolené ze dne na den bez pracovníkova souhlasu. Ministryně Maláčová vyzvala zaměstnavatele k dodržování zákoníku a pracovníky k tomu, aby se případně neváhali obracet na inspekci práce. Program Antivirus ministerstvo práce vyhlásí 1. dubna. O příspěvky budou zaměstnavatelé podle Maláčové moci žádat elektronicky. Není jasné, do jaké částky by se podpora poskytovala. Podle návrhu se zatím vychází z mediánové mzdy. Zaměstnavatelé žádají, aby to byl 1,5násobek či dvojnásobek průměrné mzdy.

